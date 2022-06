Provincia di Bolzano, il bilancio di assestamento 2022

martedì, 14 giugno 2022

Bolzano – Sulla base del rendiconto generale del 2021 la Giunta provinciale altoatesina ha approvato oggi (14 giugno) il disegno di legge provinciale relativo al bilancio di assestamento per il 2022 e il triennio 2022-2024.

Il rendiconto evidenzia entrate per 6.987,7 milioni di euro (di cui 6.550,8 milioni di euro incassati, 436,9 milioni di euro ancora in sospeso) spese per 6.833,8 milioni di euro (di cui 6.008,1 milioni di euro pagati, 825,7 ancora da pagare). L’avanzo libero alla fine dell’esercizio 2021 è di 404 milioni di euro. Questo sarà ora incluso nel bilancio di assestamento.

Come ha sottolineato oggi il presidente ed assessore alle finanze, Arno Kompatscher (foto @ASP – Claudia Corrent), la previsione di bilancio per il periodo 2022-2024 sarà aggiornata con il disegno di legge approvato oggi. Il Consiglio provinciale sarà ora chiamato ad esprimersi in merito all’utilizzo del risultato economico, ha spiegato il presidente della Provincia.

Il disegno di legge sarà ora trasmesso al Consiglio provinciale, ove sarà trattato prima nell’ambito della commissione competente e poi in sessione plenaria.