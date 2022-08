Premiati più di 200 volontari e soccorritori in Tirolo e Alto Adige

lunedì, 15 agosto 2022

Innsbruck – Premiate le personalità meritevoli del Tirolo e dell’Alo Adige. A Innsbruck consegnate 127 medaglie e 56 croci al merito e 34 medaglie per il salvataggio di vite umane a personalità del Tirolo e dell’Alto Adige che si sono impegnate per il prossimo e la comunità.

­Oggi, in occasione dell’Assunzione di Maria, nella sala grande della Hofburg di Innsbruck il capitano del Tirolo Günther Platter e il suo omologo altoatesino hanno premiato come da tradizione l’impegno in favore della comunità, a titolo volontario, di 183 donne e uomini del Tirolo e dell’Alto Adige, 34 persone sono state invece premiate per il proprio impegno quali soccorritori con una medaglia per il salvataggio di vite umane. Gli altoatesini insigniti di uno dei tre riconoscimenti sono complessivamente 49 (foto © Land Tirol Die Fotografen)

Oltre 200 le personalità premiate, tra donne e uomini

Nel suo intervento, il capitano del Tirolo Platter ha sottolineato il significato del volontariato e del coraggio civile, così come dell’impegno in favore della società: “Abbiamo la fortuna di convivere in pace. Ci prendiamo cura vicendevolmente uno dell’altro, siamo presenti gli uni per gli altri e sosteniamo i nostri vicini. Non si tratta di una cosa scontata, come purtroppo ci capita di sperimentare in questi tempi, con una guerra in Europa. Sono quindi ancora più lieto che, in occasione della Hohe Frauentag, portiamo ancora una volta sul palco persone che si sono impegnate in diversi settori della società. Che si tratti di cultura o di chiesa, di tradizione o di sport o del settore sociale, tutte le personalità premiate oggi hanno una cosa in comune: si sono distinte per un impegno straordinario. Per questo oggi diciamo loro grazie insieme”.

“Con questo premio rendiamo omaggio a persone che hanno contribuito e continuano a contribuire al benessere della nostra provincia con il loro straordinario impegno sociale e per la comunità”, ha dichiarato il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher rendendo omaggio all’impegno volontario degli insigniti. Questo è fondamentale per la coesione sociale e rafforza i valori e gli atteggiamenti democratici, ha spiegato. “L’impegno nei confronti degli altri e nei confronti della comunità è indispensabile per la partecipazione individuale e l’integrazione sociale. Ma porta anche prosperità, rende possibile la vita culturale e crea reti sociali”, ha concluso il presidente altoatesino, sottolineando come i premiati siano dei modelli sotto molti punti di vista.

La premiazione di soccorritrici e soccorritori che hanno salvato vite umane

Sono in totale 34 le persone premiate per aver salvato vite umane, dimostrando con abnegazione e altruismo il loro coraggio civile. “È tutt’altro che scontato mettersi in pericolo per gli altri, rischiando talvolta anche la propria vita – ha detto il capitano del Tirolo Platter rivolgendosi ai soccorritori – . Per questo meritate il nostro riconoscimento, il nostro rispetto e i nostri ringraziamenti”.

La Hohe Frauentag (o Assunzione di Maria) ha un significato particolare in Tirolo in relazione alla figura di Andreas Hofer, che nel 1809 affidò la sua terra alla “Santa Vergine Maria” nella lotta contro i francesi e i bavaresi. Tradizionalmente, in questa festività vengono assegnate le medaglie e le croci al merito.

