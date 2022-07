Ponte di Legno: vacanza studio a Londra per 32 studenti

martedì, 19 luglio 2022

Ponte di Legno – Una vacanza studio a Londra per 32 studenti di 2^ e 3^ Media delle sezioni di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio dell’istituto comprensivo don Antonioli. Il primo evento del genere dell’istitito, che ha visto una buona adesione da parte degli studenti.

Partiti la scorsa settimana, sono rientrati domenica – non subendo però i disagi dello stop ai voli negli aeroporti – dalla vacanza studio in Gran Bretagna i 32 studenti, accompagnati da docenti e dal dirigente scolastico, dottoressa Silvia Oggiano. “E’ stata un’esperienza eccezionale”, è il commento unanime dei ragazzi di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio, euforici per la settimana trascorsa a Londra.

La mattina era dedicata allo studio, mentre al pomeriggio venivano organizzati uscite con visite ai musei della città di Londra. “La giornata – racconta la professoressa Oggiano – era articolata in alcuni momenti: al mattino studio e conversazione in inglese, al pomeriggio visita ai musei, oppure crociera sul Tamigi e momenti di divertimento e svago nei parchi della città di Londra”.

Quattro i musei che i 32 studenti della Valle Camonica hanno visitato: sono rimasti particolarmente colpiti dal Museum of London, che racconta la storia del Paese anglosassone dalle origini ai giorni nostri. “Gli studenti che hanno preso parte a questa settimana – conclude Silvia Oggiano – hanno avuto la possibilità di apprendere sul campo la lingua inglese, di conoscere altre realtà e avere un contatto diretto con la cultura anglosassone”.

Un’iniziativa che verrà proposta anche in futuro e vista l’ottima riuscita del debutto, potrà avere anche una risposta maggiore. “E’ un’opportunità – conclude il dirigente scolastico dell’istituto Antonioli – che è stata offerta agli studenti, un’occasione di crescita nell’apprendimento dell’inglese e di conoscenza di un’altra cultura”.