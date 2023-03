Ponte di Legno, Tananai in concerto a fine aprile

mercoledì, 1 marzo 2023

Ponte di Legno – Venerdì 28 aprile il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (Brescia) ospiterà il concerto di Tananai.

Dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, Tananai è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT: per la prima volta nella sua carriera Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti di alcune delle principali città italiane, a partire da venerdì 28 aprile 2023 in cui l’artista calcherà il palco del Palasport della località dalignese.

La tournée nei palazzetti sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, di cui venerdì 10 febbraio è uscito in formato CD e CD autografato la nuova edizione, contenente anche l’inedito “TANGO” presentato al Festival di Sanremo e certificato disco d’oro.

Il concerto è organizzato da Magellano Concerti e Fiabamusic in collaborazione con il Consorzio Pontedilegno-Tonale. Biglietti in vendita su TicketOne.

Info: www.friendsandpartners.it