Ponte di Legno: potenziati i servizi dell’autofficina Falck

lunedì, 21 novembre 2022

Ponte di Legno – Manutenzione e controllo auto, cambio gomme, riparazioni e servizi personalizzati alla clientela. Residenti e turisti hanno un punto di riferimento a Ponte di Legno (Brescia): è l’autofficina Falck affiliata Bosch Auto Crew specializzata nella riparazione dei veicoli sia privati che industriali. Da quest’anno è autorizzata all’installazione di ganci traino e alla sostituzione bombole Gpl dei veicoli e dal 2023 entrerà a far parte delle officine a marchio Petronas.

La gamma dei servizi offerti dall’officina Falck di via Roma a Ponte di Legno è ampia e comprende riparazioni meccaniche su veicoli di ogni tipologia, diagnosi computerizzata, sostituzione di gomme e tagliandi. Inoltre svolge attività come officina mobile, rimessaggio veicoli e consulenza per demolizioni.

Recentemente l’officina Falck si è dotata di modernissime strumentazioni e prodotti Bosch e la clientela è in aumento sia per la manutenzione e controlli periodici dei veicoli sia per la sostituzione delle gomme. La conferma arriva dalle richieste giunte in questi giorni per il cambio gomme invernali.

“In questi anni – sottolinea Fausto Maroni, titolare dell’autofficina – abbiamo puntato su un servizio a misura di cliente, con prenotazione dell’attività che viene svolta in poche ore, quindi il proprietario dell’auto non deve aspettare del tempo, oppure se è prevista una manutenzione lunga si programma la giornata”. “Inoltre – conclude – puntiamo su innovazione e moderne tecnologie per soddisfare tutte le richieste e in quest’ottica si inserisce la novità del nuovo marchio che partirà dal 2023″.