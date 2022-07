Ponte di Legno: la storia di Abbas, allevatore dell’azienda Bezzi

lunedì, 18 luglio 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Una storia di amore verso l’Italia e l’attività in un alpeggio dell’Alta Valle Camonica. E’ la storia di Abbas Husein, 30enne, originario di Ghazani, che ha lasciato l‘Afghanistan per la guerra ed ora lavora come allevatore nell’azienda agricola Bezzi a Ponte di Legno (Brescia) che produce formaggio Silter Dop e Case di Viso che sta conquistando una clientela sempre più ampia.

VIDEO



“La Valle Camonica è la mia seconda casa – racconta Abbas Husein (nel video) – ho trovato un lavoro che mi piace, mi soddisfa, sono tutto il giorno a contatto con la natura”. La storia di Abbas, profugo giunto dall’Afghanistan anni fa, ha toccato il cuore dei camuni. Prima ha trovato casa a Ono San Pietro (Brescia), poi ha cercato un lavoro e si è trasferito con la famiglia a Ponte di Legno.

“Tre anni fa – prosegue Abbas – ho visto un annuncio dell’azienda agricola Bezzi, ho risposto e dopo un periodo di prova ho detto: questo è il mio lavoro, con l’intera giornata a contatto con la natura. In Afghanistan l’allevamento è importantissimo per l’economia”. Abbas lavora in questi mesi estivi a Case di Viso, la località a 1773 metri d’altitudine sopra Ponte di Legno, dove si trova l’azienda agricola Bezzi e l’alpeggio con una settantina di mucche. “Qui – dice Abbas Husein – ho imparato a produrre il formaggio, si lavora dalle 6 a sera, con la mungitura mattutina e serale delle mucche, poi con l’attività nel caseificio con l’attività produttiva e devo ringraziare Andrea (Bezzi ndr.) per l’opportunità di lavoro che mi ha dato. Con la mia famiglia ci sentiamo perfettamente integrati nella comunità dalignese”.

Il titolare dell’azienda agricola Andrea Bezzi, conclude: “C’è una grande disponibilità per questo lavoro da parte di Abbas, mentre gli italiani sembrano dimenticare questo lavoro”.