Ponte di Legno: festeggiata la neo centenaria “Mea” Cenini

sabato, 3 settembre 2022

Ponte di Legno – Festa con la centenaria Bartolomea Cenini alla Rsa Carrettoni di Ponte di Legno (Brescia). Un momento importante per Bartolomea, meglio conosciuta come “Mea”, che ha tagliato il traguardo del secolo e in mattinata alla Rsa è stata organizzata una cerimonia con i familiari, i responsabili della Rsa e l’Amministrazione comunale di Ponte di Legno.

All’interno della struttura per anziani sono entrati – anche per le regole sulla pandemia – i parenti stretti che hanno partecipato alla Messa celebrata nella chiesetta della Rsa, poi un momento di festa, con il taglio della torta e gli auguri per i 100 anni di Mea. Erano presenti, oltre ai familiari, il presidente della Rsa, Leonardo Toloni che ha parlato della vicinanza e attenzione agli anziani ospiti della struttura e il consigliere comunale Virginia Carrettoni che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale di Ponte di Legno.

Alla centenaria è stato donato un mazzo di fiore. Ci sono stati ricordi, tanti sorrisi e al termine Bartolomea Cenini, originaria di Pezzo, dove è molto conosciuta ed ha la maggior parte dei parenti, ha ringraziato tutti.