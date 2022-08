Ponte di Legno: all’istituto don Antonioli mancano 9 bidelli

mercoledì, 31 agosto 2022

Ponte di Legno – L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e all’istituto don Antonioli di Ponte di Legno (Brescia) si sono ripresentati i problemi degli scorsi anni con carenza di personale. All’appello mancano 9 bidelli su 16 e non c’è neppure la dirigente amministrativa (Dsga), punto di riferimento con il dirigente scolastico. In questi giorni il dirigente scolastico, Silvia Oggiano, ha avviato l’iter per le nomine dei posti vacanti e arrivare con tutto il personale a disposizione per il 12 settembre. “Lo scorso anno – spiega il dirigente scolastico dell’Istituto don Antonioli – avevamo ottenuto alcune nomine il 25 settembre, quest’anno contiamo di arrivare in anticipo”.

Il problema che si ripropone orami da anni è che i collaboratori scolastici e gli insegnanti preferiscono scuole in città o in aree vicine, in rispetto a quelle in località montane, ad esempio in Alta Valle Camonica, quindi occorre rendere attraente da parte delle istituzioni locali (Comuni e Comunità Montana), magari con benefit, l’insegnamento nelle scuole di montagna. Ad esempio nei giorni scorsi due docenti sono stati nominati all’IC don Antonioli ma erano tra gli ultimi in graduatoria.

L’inizio dell’anno scolastico all’IC don Antonioli, che comprende la Primaria di Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno e Secondaria di I grado di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio, sarà regolare e all’insegna delle novità. Domani – giovedì 1 settembre – ci sarà la riunione del collegio docenti dell’Istituto per la pianificazione dell’attività nell’anno 2022-2023. “Nei giorni scorsi – sottolinea la dottoressa Silvia Oggiano – abbiamo incontrato il personale sanitario di Ats della Montagna per le misure sulla sicurezza e gli adempimenti legati alla fase post pandemia e nella programmazione saranno inserite una serie di attività post scuola, avviate lo scorso anno, e che saranno potenziate”.