Polemiche sul nuovo tetto del municipio di Sale Marasino

sabato, 22 ottobre 2022

Sale Marasino (Brescia) – Nuovo tetto del municipio di Sale Marasino (Brescia) senza fotovoltaico, la protesta di Legambiente Basso Sebino.

“Siamo nel mezzo della più grande crisi energetica della storia. Da ogni parte (UE, Autorità dell’energia, Governo) vengono indicazioni per adottare interventi che sviluppino la produzione di energia rinnovabile (il sole è gratuito e non inquina) non solo per i privati, soprattutto agli enti pubblici e per i Comuni. Per questo sorprende che i lavori di ristrutturazione del tetto del municipio di Sale Marasino siano in corso senza prevedere l’istallazione di pannelli solari fotovoltaici. Questa non è solo una occasione persa, ma dimostra quanto siano distanti dagli amministratori locali il tema dell’approvvigionamento energetico pulito e dell’adozione di provvedimenti vincolanti che affrontino a viso aperto il tema del risparmio energetico e della produzione di energia pulita. Come si può non aver presente che, a seguito di dgr 6270 del 11 aprile 22, la Regione Lombardia abbia pubblicato un bando rivolto ai Comuni per la manifestazione d’interesse circa la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER)? Il tetto con il fotovoltaico sul Municipio di Sale Marasino avrebbe potuto costituire anche la base per trovare già degli aderenti alla proposta di CER. Purtroppo le opere costose e inutili, come la terrazza a lago in zona Motta, sono in cima ai pensieri dell’amministrazione”, Dario Balotta (nella foto), presidente circolo Legambiente Basso Sebino.