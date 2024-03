Piano Lombardia, i finanziamenti su Ponte di Legno, Temù e Vezza d’Oglio

mercoledì, 6 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Confermati gli impegni presi con i Comuni, Provincia e Comunità Montana di Valle Camonica. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato nella seduta di lunedì scorso l’adeguamento del “Piano Lombardia“, la legge approvata nel 2020 per le opere sul territorio. “L’obiettivo – spiega il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio del Pirellone, Davide Caparini (nella foto) – è proseguire nel circuito virtuoso di attivare la filiera degli investimenti pubblici accompagnando l’economia lombarda e per interventi destinati a Comuni, Province e Comunità Montane”.

Sono numerosi gli interventi in Alta Valle Camonica, spicca l’ampliamento del demanio sciabile “Medio Tonale – Cima Sorti”, con 10 chilometri di nuove piste attrezzate con innevamento programmato. Nel piano Lombardia sul progetto “Medio Tonale- Cima Sorti” il finanziamento al Comune di Ponte di Legno è di 25 milioni di euro su un costo preventivato di 50.792.182.

Sempre in Alta Valle tra i finanziamenti del Pirellone spiccano i 600mila euro per la riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo di Vezza d’Oglio – opere già avviate – con il completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi e 150mila euro per la nuova piazza di Pontagna, frazione di Temù.