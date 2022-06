Pellegrinaggio al santuario di Sant’Emiliano a Sarezzo

mercoledì, 8 giugno 2022

08Sarezzo – Nuovo pellegrinaggio del gruppo “Camminare è un’arte“, guidato da don Battista Dassa. Sabato 11 giugno è in programma il pellegrinaggio sopra Sarezzo (Brescia), con possibilità di pranzo e pullman.

Il programma prevede il ritrovo e partenza alla 8 da piazza Caduti della libertà di Sarezzo (possibilità di parcheggiare in zona), quindi il percorso ad anello di 14 chilometri a 11oo metri di altitudine, preghiera e riflessione proposte da don Battista Dassa. Celebrazione della Messa alle 11, al termine possibilità di pranzo in loco, prenotazione al prezzo di 10 euro oppure pranzo al sacco. Iscrizione obbligatoria entro oggi, 8 giugno. E’ disponibile un pullman (al raggiungimento di un numero minimo) che partirà da Boario Terme (centro congressi) alle 6,45. e rientro nel tardo pomeriggio. Il pellegrinaggio ha il patrocinio del Csi (Centro Sportivo Italiano) e durante il pellegrinaggio verrà sostenuto un protetto di solidarietà.

Per info e prenotazione a Don Battista Dassa (3458274429) o a Lucia Bianchini (3392360628).