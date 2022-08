Patto Territoriale per lo sviluppo del Maniva, pronti 17 milioni di euro

mercoledì, 3 agosto 2022

Maniva – Regione Lombardia ha approvato il Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio del Monte Maniva, in provincia di Brescia, e stanzia 12.517.000 euro per la realizzazione di dieci interventi infrastrutturali strategici per il Comprensorio, su un importo complessivo di 17 milioni di euro.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni con delega alla Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

GLI INTERVENTI – Il Patto Territoriale prevede la realizzazione dei seguenti dieci interventi strategici: adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente); rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barard (sostituzione impianto esistente); completamento impianto polifunzionale antincendio, neve programmata località Dasdana; messa in sicurezza viabilità Anfo – Passo Baremone (realizzazione piazzole, paravalanghe, ripristino murature di sostegno); realizzazione parcheggio multipiano; azioni di potenziamento dell’attrattività turistica dei comparti ‘Rocca d’Anfo‘ e ‘Lago d’Idro’ (ristrutturazione ex caserma Zanardelli); collegamento ciclo-pedonale tra centro di Collio e la frazione di Memmo; nuovi servizi per l’utenza in località Persech (realizzazione area ricettiva alla partenza seggiovia Persech); realizzazione Parco giochi in legno (in comune di Bagolino); potenziamento connettività e ‘Smart-Land’.

“Si tratta – spiega l’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori – di una strategia di rilancio, rinnovamento e potenziamento dei servizi del Comprensorio del Monte Maniva, attraverso la riqualificazione degli impianti esistenti, il potenziamento dell’accessibilità e l’integrazione dell’offerta”.

“Questa operazione, volàno per l’economia locale e l’aumento dell’attrattività in tutte le stagioni – conclude – rientra nella serie di interventi finanziati da Regione Lombardia a favore dei territori interessati dai comprensori sciistici”.

IL PARTENARIATO LOCALE – Il Patto Territoriale verrà sottoscritto dai rappresentanti degli enti interessati, individuati in: Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Trompia (capofila), Comunità Montana Valle Sabbia, Comune di Bagolino, Comune di Collio e con l’adesione della società Maniva Ski srl.

ASSESSORE TURISMO: ULTERIORE PASSO AVANTI PER SVILUPPO TERRITORIO

“Un ulteriore, importante tassello per attuare una strategia di rilancio per lo sviluppo del territorio montano”. L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, interviene così sull’approvazione dello schema del patto territoriale del Monte Maniva. La delibera è stata presentata dall’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli comuni, e approvata dalla Giunta con il concerto dell’assessore al Turismo che ha sottolineato come “il Comprensorio sciistico del Monte Maniva sia sempre stato proattivo nel partecipare alle manifestazioni fieristiche di promozione turistica come il WTM a Londra e l’ITB a Berlino”. “Il partenariato guidato dalla Comunità Montana della Valle Trompia – ha concluso l’assessore al Turismo – raccorda, in sinergia, attori pubblici e privati con l’individuazione di interventi puntuali che rinnovano e potenziano il patrimonio impiantistico e migliorano la qualità dell’offerta turistico-sportiva”.