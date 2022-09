Passo Gavia aperto solo ai ciclisti domenica 4 settembre

venerdì, 2 settembre 2022

Ponte di Legno – Finale di stagione con grandi appuntamenti e chiusure dei passi alpini per i ciclisti. L’iniziativa coinvolge i Passi Gavia (foto © Mauro Mariotti), Stelvio, strada laghi di Cancano, Spluga, Campo Moro e Passo San Marco.

Dopo le iniziative dei mesi di giugno e luglio, ora gli appassionati delle due ruote silenti avranno altre opportunità: oggi salita ai Laghi di Cancano (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da località Fiordalpe, in Valdidentro); domani – sabato 3 settembre Passo dello Stelvio, in concomitanza con la 20esima edizione della Scalata Cima Coppi (strada chiusa dalle 8 alle 16 da Bormio, località Bagni Vecchi, da Trafoi (Bolzano) e da Santa Maria Val Mustair (Svizzera). Domenica 4 settembre tocca al Passo Gavia, la strada chiusa dalle 8:30 alle 12:30 da Santa Caterina Valfurva e da Sant’Apollonia, frazione di Ponte di Legno (Brescia). Le altre chiusure che consentiranno ai ciclisti di salire in tranquillità: domenica 4 settembre chiusura Passo Spluga dalle 8 alle 12 dalla località Campodolcino, in Valchiavenna, poi mercoledì 7 settembre salita a Campo Moro (strada chiusa dalle 8 alle 12 da Franscia di Lanzada, in Valmalenco) e sabato 17 settembre chiusura del Passo San Marco, dalla 8 alle 11.30 da Albaredo per S. Marco e da Piazzatorre. La partecipazione alle giornate “car free” è libera, gratuita e senza obbligo di iscrizione.