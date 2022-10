Passo Fedaia, sistemazione per allargare il Pent del Peles

mercoledì, 12 ottobre 2022

Passo Fedaia – È stata pubblicata la procedura negoziata per la sistemazione del “Pent del Peles” sulla strada statale 641 del passo Fedaia, in val di Fassa. I dati principali sono disponibili nella sezione “Bandi e Appalti – Gare ad invito” del sito dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti pubblici. L’importo a base d’appalto è di 1.585.584,63 euro, per i lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, rispetto ad un costo complessivo dell’opera di 2.033.390,06 euro (la differenza di 447.805,43 euro è dovuta alle somme a disposizione).

“Lo scopo dell’intervento – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – è mettere in sicurezza la struttura, sia per quanto riguarda i segni di deterioramento che si sono evidenziati ma anche per la tutela dal rischio sismico e di valanghe. L’appalto prevede una serie di interventi per migliorare l’infrastruttura”. Ovvero la sostituzione della campata centrale con una nuova campata in acciaio e calcestruzzo, la realizzazione di uno ‘scudo’ alto 5 metri rispetto al piano stradale, una protezione quindi idonea ad assorbire l’urto di un’eventuale valanga e a proteggere gli autoveicoli in transito. Così come l’allargamento della sede stradale interna al viadotto da 6 a 7 metri, intervenendo sia sulla nuova campata che sulle due adiacenti laterali.

“Anche quest’opera – aggiunge Fugatti – è funzionale ad assicurare una maggiore sicurezza ed efficienza della rete viabile sul territorio provinciale. L’attenzione è qui rivolta alla strada che porta a passo Fedaia e alla Marmolada, al centro del monitoraggio del nostro sistema di Protezione civile, e che permette anche il collegamento con il Veneto”.

Previsto inoltre il consolidamento di entrambi i piloni del ponte, un rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di un coronamento di micropali.

Il tempo utile per la conclusione e dei lavori è fissato in 180 giorni dalla data di consegna del cantiere. Per tutta la durata dei lavori, salvo brevi interruzioni orarie, sarà garantito il transito a senso unico alternato su una corsia.