Parco Incisioni Rupestri di Naquane, pomeriggio tra archeologia e castagne

martedì, 8 novembre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Sabato green, al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane si va per castagne. Non solo musei ma anche la straordinaria natura che li circonda. La Direzione regionale Musei della Lombardia, l’istituto del Ministero della Cultura che gestisce 13 musei statali in Lombardia, si prende cura del patrimonio naturale con la stessa attenzione riservata a quello culturale. La direttrice Emanuela Daffra sta mettendo a punto, per il 2023, il progetto “Protagonisti nella natura” che coinvolgerà 6 dei 13 musei, con il proposito di unire alla bellezza e all’interesse delle raccolte artistiche o archeologiche, l’ambiente in cui esse sono immerse.

“Uno degli aspetti più sorprendenti del nostro patrimonio – sottolinea Emanuela Daffra – è la commistione tra natura e cultura, l’indissolubile legame tra ambiente naturale e azione umana, che permea il territorio lombardo creando paesaggi unici. Il progetto “Protagonisti nella natura” vuole unire arte, archeologia, storia e natura, con una caratteristica davvero unica: il partecipante non si limiterà ad ascoltare esperti o a passeggiare nel verde, ma sarà protagonista di un’azione precisa, manuale. Quando penso ai nostri protagonisti, penso soprattutto alle giovani famiglie, che scelgono di godere, insieme, un fine settimana all’insegna dell’arte e della storia, ma a diretto contatto con la natura”.

Il progetto debutterà in modo organico a partire dalla primavera del 2023. Ma, per testare la formula e la risposta del pubblico, la Direzione ha programmato alcuni momenti già in queste settimane, riservati ad altrettanti “eventi di stagione”, che avranno, naturalmente, come punto di riferimento altrettanti musei lombardi.

Il primo appuntamento è proposto per sabato 12 novembre alle ore 14, al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, a Capo di Ponte (Brescia). Per un pomeriggio dedicato all’archeologia ma soprattutto alle castagne e ai castagneti che caratterizzano la zona. Alessandro Ducoli, esperto del Parco dell’Adamello, accompagnerà i visitatori all’interno del Parco stesso, illustrando gli interventi di gestione forestale che vi vengono effettuati. Al termine, tutti sono invitati alla raccolta delle castagne, che potranno poi portare a casa. La partecipazione alle attività è gratuita. È previsto il pagamento del biglietto di ingresso al museo.