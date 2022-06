Parcheggi a Sulzano: lettera di Legambiente al Comune

martedì, 7 giugno 2022

Sulzano – Legambiente Basso Sebino ha scritto una lettera al sindaco di Sulzano, Paola Pezzotti, ed ai consiglieri comunali di Sulzano avanzando una proposta alternativa sul maxi parcheggio.

LA LETTERA – “Premesso che la soluzione per soddisfare la domanda di parcheggi a Sulzano non si troverà mai, salvo che inventarsi delle alternative incompatibili con la qualità della vita del paese già messa a dura prova dagli assalti festivi degli oltre 10 mila visitatori giorno che prendono il traghetto per andare a Peschiera-Montisola. Premesso che mille posti auto, metà pubblici e metà privati per 2mila abitanti (senza contare i garage), sono una dotazione considerevole di aree di sosta. Premesso che senza scomodare il maggior architetto italiano Renzo Piano, che dice “più parcheggi si fanno nelle aree urbane più automobili vengono richiamate”. A Sulzano va adottata una soluzione di ampliamento del numero dei parcheggi solo nel caso che si evitino troppi disagi nella loro realizzazione, che vengano spesi meno soldi pubblici e che non si comprometta la qualità dell’acqua delle nostre falde.

Per questo formuliamo la seguente proposta. In fondo a Via Dante Alighieri, sotto il livello della strada di fronte al cimitero, è in attività un parcheggio privato che contiene 130 automobili su quasi 3mila mq. L’idea è quella di coprire il parcheggio, utilizzando la parte superiore per nuovi stalli. Secondo un primo studio se ne realizzerebbero almeno 110. Il paesaggio non verrebbe compromesso con una piattaforma esile, dotata di pensiline ombreggianti e fantigrandine realizzate con pannelli fotovoltaici (oggi realizzati con finiture a foglie colorate per integrarsi nel paesaggio). In piazza Pericoli (davanti alle Poste) resterebbero solo i parcheggi dedicati ai residenti, con ampi spazi di verde per ombreggiamento e mitigazione del paesaggio. Le risorse per detto intervento, previo sottoscrizione di convenzione con il privato proprietario dell’area sottostante sarebbero reperibili nel PNRR. Tale soluzione è ovviamente in sostituzione del progettato maxi parcheggio (da realizzare su una captazione di acqua per il consumo umano) e della rotonda. Va istituita la zona 30 km/h per moderare la velocità del parco circolante. Con l’energia prodotta dalla installazione del fotovoltaico (vedi foto) su quest’area si potrebbero produrre 562 kwatt di energia elettrica. Una quota importante da utilizzare per il fabbisogno pubblico (illuminazione ed edifici) e per rendere Sulzano più moderno e attento all’impatto ambientale”, Dario Balotta presidente del circolo Legambiente Basso Sebino.