Paline di Borno: panchina rossa in ricordo di Carol Maltesi

giovedì, 2 giugno 2022

Borno – “Panchina a ricordo di Carol Maltesi e per tutte le donne vittime di Violenza. Tu che leggi recita una Preghiera“, è la scritta sulla panchina rossa posizionata a Paline di Borno (Brescia), dove è stata gettata in sacchi neri della spazzatura lo scorso 20 marzo Carol Maltesi.

La panchina rossa a Paline di Borno ricorda Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, e in serata nella chiesa di Sant’Anna di Paline è stata celebrata una Messa in sua memoria. Intanto la salma di Carol Maltesi è stata restituita ai familiari e lunedì 6 giugno alle 10:30 nella abbazia di Sesto Calende (Varese) sarà celebrato il funerale.

Intanto Davide Fontana, 43 anni, è in carcere per l’omicidio volontario e la Procura di Busto Arsizio, che procede per competenza, sta concludendo l’indagine.