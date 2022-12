Pagamento delle bollette riscaldamento, sostegno da Sparkasse 

lunedì, 12 dicembre 2022

Bolzano – Sostegno per il pagamento delle bollette riscaldamento. Incontro proficuo tra la Cassa di Risparmio di Bolzano e i rappresentanti delle tre associazioni ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), Associazione della proprietà edilizia (Ape) Alto Adige e Centro Casa di Bolzano con focus su un tema molto attuale (nella foto da sinistra a destra Adolfo Detassis (Centro Casa), Joachim Mair (Cassa di Risparmio), Marco Lombardozzi (ANACI), Alberto Boscarolli (Ape).

Sempre più condomini, infatti, non dispongono della liquidità immediata per il pagamento delle bollette del riscaldamento. La Cassa di Risparmio è pronta a sostenere i condomini ossia gli amministratori condominiali che si trovano in momentanea difficoltà, fino a quando non siano espletate le relative incombenze, ovvero espletamento assemblea, approvazione rate aggiuntive e loro versamento.

La banca mette a disposizione un prestito ponte a condizioni di favore, per poter saldare eventuali spese aggiuntive non previste per i costi di riscaldamento. Lo prevede un accordo che la banca ha siglato con l’Associazione degli

amministratori condominiali ANACI in Alto Adige.

Inoltre, la banca ha assicurato all’Associazione della proprietà edilizia (Ape) Alto Adige e al Centro Casa di Bolzano che anche per proprietari e inquilini in affitto, clienti da lunga data della banca, esiste la possibilità di esaminare caso per caso al fine di concedere, se sussistono i presupposti, un prestito rateale.

L‘ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) dell’Alto Adige ha stipulato una convenzione con la Cassa di Risparmio di Bolzano al fine di fornire un sostegno ai condomini che in questo periodo non dispongono della liquidità sufficiente per sostenere i costi di riscaldamento sempre più alti. La Banca sostiene i condomini ossia gli amministratori condominiali che si trovano in momentanea difficoltà, fino a quando non siano

espletate le relative incombenze, ovvero convocazione assemblea condominiale, approvazione delle rate aggiuntive e il loro versamento. A tale scopo, la Cassa di Risparmio mette a disposizione un prestito ponte a condizioni di favore.

“La crisi energetica colpisce tutti, anche i condomini. Come maggior banca locale, fortemente ancorata nel proprio territorio, confermiamo anche in questo modo la nostra vicinanza a clienti e famiglie,” sottolinea Joachim Mair, Responsabile Retail della Cassa di Risparmio.

“Molti amministratori condominiali hanno bisogno di indire e far autorizzare le spese aggiuntive tramite delibera dell’assemblea condominiale e in seguito incassare le rate condominiali, e pertanto è molto utile poter disporre di un prestito ponte per poter pagare puntualmente le bollette. Siamo dunque grati alla Cassa di Risparmio per il sostegno

concreto che ha messo a nostra disposizione in modo spontaneo e rapido,” dichiara Marco Lombardozzi, Presidente di ANACI Alto Adige.

Inoltre, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha assicurato all’Associazione della proprietà edilizia (Ape) Alto Adige e al Centro Casa di Bolzano che anche per proprietari e inquilini in affitto, clienti da lunga data della banca, esiste la possibilità di esaminare caso per caso al fine di concedere, se sussistono i presupposti, un prestito rateale.