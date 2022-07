Osservatorio smaltimento dei rifiuti industriali, vertice in Provincia a Brescia

giovedì, 21 luglio 2022

Brescia – Si è svolto, negli Uffici del settore Ambiente della Provincia di Brescia, il secondo incontro dell’Osservatorio informale sul sistema di smaltimento dei rifiuti industriali. Presenti per l’Amministrazione provinciale di Brescia il Vice Presidente Guido Galperti con il dirigente Giovanmaria Tognazzi, per l’ARPA il dirigente Fabio Cambielli, per Confindustria Brescia il Vice Presidente Fabio Astori con il dirigente Alessandro Corsini.

Al centro del confronto l’esame del parere del MITE, su interpello del comune di Sesto ed Uniti, in ordine all’utilizzo e al recupero delle scorie nere di acciaieria. Si procederà conseguentemente nei prossimi giorni a incontri tecnici trilaterali, per concretizzare un protocollo di utilizzo che puntualizzi le migliori pratiche oggi adottabili dagli operatori. In seconda battuta si è affrontato l’esame del nuovo Piano regionale dei rifiuti, ipotizzando peraltro la convocazione alla ripresa dei lavori della Consulta ambiente con la presenza degli Uffici regionali.