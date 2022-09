Ospedale di Rovereto: alle lavoratrici della mensa riconosciuta l’anzianità

mercoledì, 14 settembre 2022

Rovereto – Ospedale di Rovereto (Trento), vittoria per le lavoratrici della mensa: Dussman riconoscerà l’anzianità. L’azienda fa marcia indietro sul taglio delle buste paga. Sindacati: obiettivo raggiunto grazie alla protesta delle dipendenti. Alla fine le ventisette lavoratrici di mensa e cucina ce l’hanno fatta a difendere le loro buste paga.

Nessun taglio alle retribuzioni: l’anzianità di servizio maturata sarà riconosciuta interamente da Dussmann, la società che dal 1 giugno gestisce in appalto in servizio. L’accordo è stato raggiunto ieri, dopo settimane che le dipendenti si astenevano da ogni lavoro supplementare. Il 27 luglio scorso avevano anche protestato con un presidio fuori dal Santa Maria del Carmine.

“E’ un importante risultato – ammettono soddisfatti Luigi Bozzato, Gabriele Goller e Alessia Tedeschi che per Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno affiancato le lavoratrici -. La decisione dell’azienda si traduceva in un taglio delle buste paga anche per 90 euro al mese. Cifre importanti per chi non arriva nemmeno a 800 euro di retribuzione mensile. Le loro proteste sono servite a far tornare Dussmann sui propri passi e ad aprire un confronto che ha portato a raggiungere l’obiettivo”.

Il contratto medio di una lavoratrice in appalto per servizio mensa e cucina è di 20 ore settimanali con una busta paga che arriva a 750 euro al mese. Chi ha un’anzianità di 25 anni di servizio in appalto avrebbe perso 90 euro al mese, chi ne ha 20 di anzianità 73 euro al mese. “Dussmann aveva messo in atto una scelta illegittima e del tutto discrezionale che penalizzava fortemente le lavoratrici. Purtroppo come spesso accade il cambio appalto si rivela una vera e propria “roulette” per le addette e gli addetti, che rischiano di perdere diritti e retribuzioni. Questa volta siamo riusciti a fare argine e a difendere i diritti delle lavoratrici facendo rispettare la legge provinciale e la clausola sociale che è costata anni di mobilitazione alle lavoratrici e ai lavoratori ”, concludono i sindacalisti.