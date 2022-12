Ono San Pietro rinnova la tradizione del presepe vivente

sabato, 24 dicembre 2022

Ono San Pietro (Brescia) – A Ono San Pietro (Brescia) si rinnova la tradizione del presepe vivente, giunto alla 39esima edizione. Il primo appuntamento questa sera, alle 22, il secondo lunedì 26 dicembre, alle 17.

La sacra rappresentazione della Natività con più di 100 personaggi che attraverso dialoghi recitati “dal vivo” ripercorrono il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Il percorso e le varie scene sono ambientati nel centro storico di Ono San Pietro, lungo il percorso vengono allestite anche scene che ripropongono i lavori di un tempo come la lavorazione della lana, del latte, l’impagliatrice. La prima rappresentazione del presepio vivente di Ono San Pietro si è svolta nel 1984 e si ripropone di anno in anno come ormai tradizione

“Una luce speciale promana da Gesù, Maria e Giuseppe nella locandina del Presepio Vivente di Ono San Pietro 2022, in netto contrasto con l’oscurità che circonda i personaggi. Una bella immagine che rappresenta molto bene l’eterna battaglia fra la luce e le tenebre. Ma la luminosità del centro della scena prevale decisamente sul buio, ciò che emerge maggiormente è la luce che esce dai personaggi: è un invito a lasciarci avvolgere dalla luce della grotta di Betlemme; è un invito alla speranza, alla fiducia! Abbiamo bisogno di luce per rischiarare il cammino della nostra vita; abbiamo bisogno di luce che ci porti serenità e pace; abbiamo bisogno di luce: e solo Gesù può illuminarci sul serio!”, scrive il parroco don Pierangelo Pedersoli, anticipando i due appuntamenti. Il primo è in programma questa sera – sabato 24 dicembre – con inizio alle 22, e il pomeriggio di Santo Stefano alle 17.