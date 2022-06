Nuovo servizio: il “calendario del traffico” di Garda Dolomiti

giovedì, 23 giugno 2022

Riva del Garda – Garda Dolomiti S.p.A. presenta il “calendario del traffico” di località. L’Apt Garda Dolomiti ha realizzato un’agenda per migliorare la programmazione dei cantieri stradali e nei centri storici, così da evitare gli interventi nei periodi (o negli orari) di maggior affluenza turistica.

Puntando a un servizio di qualità sempre maggiore per il proprio territorio e ad una sempre più stretta collaborazione fra enti, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha realizzato una nuova iniziativa rivolta al miglioramento della programmazione dei lavori stradali in relazione ai flussi di traffico durante le intense settimane della stagione estiva e non solo.

Il nuovo “calendario del traffico” di Garda Dolomiti rappresenta una vera e propria previsione, giorno per giorno, del flusso automobilistico atteso sul territorio nei prossimi mesi.

Nello specifico, in questa agenda vengono segnalati i giorni che prevedono traffico regolare (bollino verde), sostenuto (bollino arancio), intenso (bollino rosso) e critico (bollino nero), indicando in questo modo i periodi ad alto tasso di frequenza turistica durante i quali non è raccomandabile mettere in cantiere lavori stradali, o altri interventi che possano intralciare la viabilità.

Con questo nuovo servizio (funzionale soprattutto alle fasi di pianificazione degli interventi), l’Apt Garda Dolomiti – in stretta collaborazione con le pubbliche amministrazioni – fornisce uno strumento che consente ai comuni dell’ambito turistico, alla Comunità di Valle e alla Provincia una miglior programmazione dei lavori, peraltro necessari, identificando i momenti di maggior affluenza in vista di festività e particolari eventi, al fine di evitare un sovraccarico nella già difficile gestione del traffico.

“Questo calendario vuole essere una guida per mettere a conoscenza tutte le aziende che lavorano sui tratti stradali, così come quelle energetiche e del gas, gli uffici comunali e gli artigiani della località, dei periodi nei quali è prevista grande intensità di traffico nel nostro ambito turistico – ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti – Abbiamo attinto a diverse fonti: i flussi autostradali sull’Autostrada del Brennero A22, il calendario delle festività internazionali, l’archivio dei dati dell’APT, l’analisi previsionale delle prenotazioni e delle presenze quotidiane sulle strade dell’intero ambito”.

“Il nostro intento è quello di invitare chi si trovi a dover operare in queste giornate alla ricerca di soluzioni alternative, come il lavoro notturno o nelle ore di minor traffico, per evitare, nei momenti di punta, lunghe code o addirittura la chiusura di alcuni tratti stradali che comporterebbero inevitabilmente un disservizio, a discapito della qualità offerta ai nostri visitatori e residenti. La gestione di un territorio si concretizza anche in azioni come questa”, conclude Rigatti.

Le giornate segnalate con il massimo livello di intensità (bollino nero) sono:

25 (Tour TransAlp), 26 e 27 giugno

2, 3, 9 (Bike TransAlp), 10 (LedroMan Triathlon), 16, 17, 23, 24, 30 e 31 luglio

6, 7, 13, 14, 15 (Ferragosto), 20, 21, 27 e 28 agosto

8 (Ponte dell’Immacolata e Mercatini di Natale), 9 e 10 dicembre (Garda Trentino Xmas Trail)

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito: www.gardatrentino.it/calendario-traffico