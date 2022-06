Nuovi orari su alcune tratte della Navigazione lago d’Iseo

giovedì, 9 giugno 2022

Costa Volpino – Con la chiusura della scuola termina il servizio di linea dedicato agli studenti e da oggi la Navigazione Lago d’Iseo ha modificato l’orario, su alcune tratte, in particolare quelle su Lovere (Bergamo), rafforzando i servizi di linea da Lovere a Sarnico, ma anche sulla sponda bresciana. Intanto la Navigazione Lago d’Iseo ha predisposto il piano per l’estate, secondo le esigenze di trasporto, e dal 20 giugno che entrerà in vigore l’orario estivo (nella foto © Andrea-Guerini)

La Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430 e – come anticipa il direttore di esercizio Emiliano Zampoleri – il periodo tra metà giugno e metà settembre è quello di maggior afflusso turistico e il servizio viene modulato per rispondere alle esigenze. Saranno potenziati i servizi sull’Alto al Basso Sebino, da Costa Volpino e Pisogne a Sarnico e viceversa, e un rafforzamento della tratta “IseoPeschiera Sensole” nei festivi per garantire al meglio i collegamenti tra le diverse località e Montisola