Nuova biglietteria di Iseo, intervento di Navigazione Lago d’Iseo e Autorità di Bacino

mercoledì, 19 ottobre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – Sui lavori delle nuova biglietteria di Iseo intervengono Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, congiuntamente all’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro. Lo scorso 19 luglio 2022, a conclusione dell’iter di approvazione previsto, dopo un ampio confronto con i competenti enti locali, provinciali e regionali, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto relativo alla sostituzione della biglietteria di Navigazione Lago d’Iseo a Iseo (Brescia).

Il progetto è stato oggetto di un lungo confronto tra l’Autorità di Bacino, Navigazione Lago d’Iseo, il Comune di Iseo, la Sovraintendenza e la Provincia di Brescia per le competenti autorizzazioni paesaggistiche. L’infrastruttura, che sostituirà la biglietteria obsoleta esistente, è inserita in un’opera finanziata da Regione Lombardia che prossimamente verrà appaltata, e si è resa necessaria per le esigenze illustrate brevemente di seguito. In primo luogo, offrire al personale di servizio uno spazio più consono e corrispondente alle normative in essere, sia in materia di sicurezza sia riguardo agli spazi di lavoro con dotazione di servizi igienici attualmente non presenti. In secondo luogo, far fronte in modo adeguato alla richiesta del servizio di erogazione dei biglietti, che non vengono venduti in alcun bar di Iseo, località che, dopo Sulzano e Sale Marasino, conta il maggior numero di passeggeri in transito, specie nel periodo primavera-estate-autunno. Da ultimo, ma non meno importante, consentire l’utilizzo con maggior sicurezza degli spazi di attesa con una razionale gestione dei flussi, oltre che costituire un elemento qualificante dell’area con realizzazione di infrastrutture mobili (panchine) ed aree ombreggiate a conforto dei viaggiatori o dei frequentatori della stessa.

Tutto questo mantenendo un ingombro minimo ma funzionale alle priorità condivise nell’iter di consultazione degli enti coinvolti: la struttura monopiano è caratterizzata da una pianta rettangolare con lati di 6,5 metri e 3 metri e verrà realizzata interamente su area demaniale: è stato infatti deliberato l’utilizzo di un’area pubblica per la realizzazione di una infrastruttura di interesse collettivo e funzionale all’effettuazione del servizio essenziale di trasporto pubblico di linea.

La presenza di una biglietteria fisica permette di assicurare, quando necessario, un presidio di servizio ed informazioni all’utenza, esigenza che il servizio di trasporto locale è tenuto ad assicurare nonostante abbia ottimizzato l’erogazione dei biglietti con l’adozione di un sistema elettronico di bigliettazione.

La Società di Navigazione lago d’Iseo esprime la propria perplessità di fronte a tardive richieste, a tutela di non ben precisati lesi interessi privati, indirizzate al soggetto incaricato da tutti gli enti coinvolti a dare corso materialmente alla decisione presa attraverso un iter ragionato e condiviso che ha rappresentato senza pregiudizi, ma al contrario con attenzione e rispetto, tutti gli interessi in campo.

Stupisce soprattutto con toni di sterile, e infondata polemica – conclude la nota congiunta – per l’ennesima occasione si rappresenti un interesse di parte senza contemplare l’interesse collettivo arrivando a subordinare a speculazioni di altra natura, l’applicazione di normative sul lavoro, sulla sicurezza e l’erogazione di un servizio essenziale a favore della collettività.