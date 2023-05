Niardo: nello show room Spadacini le ultime tendenze dell’arredamento

lunedì, 15 maggio 2023

Niardo – Rinnovato con le ultime tendenze nel settore dell’arredamento lo show room Spadacini Mobili a Niardo (Brescia). Nel cuore della Valle Camonica – a lato dell’ex statale e facilmente accessibile anche dalla statale 42 – è collocata una superficie espositiva di oltre 5000 metri quadri. Recentemente è stata rinnovata l’esposizione con nuove camere, salotti e cucine con soluzioni innovative.

“Abbiamo colto l’occasione del salone del Mobile – spiega Lorenzo Spadacini, contitolare con Piera e Sabrina dell’aziendadi Niardo – e abbiamo portato in Valle Camonica delle novità che ritengo possano soddisfare le esigenze della clientela”. Nello show room di Niardo sono arrivati i modelli 2023 di cucine, salotti, divani, con diverse linee e stile. “L’offerta – prosegue Lorenzo Spadacini – è ampissima, inoltre nella scelta accompagniamo la clientela proponendo – con esperti arredatori – varie soluzioni legate al tipo di abitazione”.

La Spadacini Mobili ha un’esperienza di oltre mezzo secolo, e negli ultimi anni ha portato una ventata di novità e idee innovative nel settore dell’arredamento in Valle Camonica. Più di cinquant’anni fa Tomaso Spadacini ha avviato la falegnameria e i figli Piera, Sabrina e Lorenzo hanno ampliato l’attività e oggi è uno show room all’avanguardia Nello show room di Niardo è un andirivieni di persone, residenti della valle, bresciani e bergamaschi, ma anche turisti che frequentano le località camune: si fermano a Niardo, visitano le esposizioni dello show room, chiedono preventivi e stipulano contratti.

“L’attività – sottolineano dalla Spadacini – è in linea con l’ultimo anno e il nostro obiettivo è soddisfare tutte le richieste, proponendo soluzioni innovative”. Così Spadacini Mobili si conferma azienda leader nel settore dell’arredamento in Valle Camonica ed è un riferimento nelle province di Brescia e Bergamo. “L’arredamento – conclude Lorenzo Spadacini – è fondamentale: noi cerchiamo di realizzare il sogno di ciascuno, anche attraverso esperti arredatori che pensano e creano l’arredamento ideale per la casa”. In quest’ottica lo show room Spadacini è il punto di riferimento della Valle Camonica.

di A. Pa.