Niardo, fieno e della paglia distribuiti agli agricoltori

giovedì, 15 dicembre 2022

Niardo (Brescia) – Cresce la solidarietà verso la popolazione di Niardo (Brescia), in arrivo un aiuto agli agricoltori.

“ L’amministrazione comunale di Niardo ricorda che, grazie all’impegno e alla sensibilità della azienda FEDABO di Darfo Boario Terme, le Aziende Agricole insediate nell’area colpita dall’alluvione dello scorso luglio, riceveranno come supporto per le perdite subite del fieno e della paglia.

Il dono verrà distribuito in equa misura, e lo scarico è previsto per venerdì 16 dicembre tra le 9,30 e le 10 al Crist di Niardo, nel piazzale antistante il bar Enjoy. Confidiamo nella vostra presenza per ringraziare chi ha voluto farvi questo dono”, afferma Stefano Calzoni, consigliere delegato di Niardo.