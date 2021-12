giovedì, 9 dicembre 2021

Bolzano – Nessun nuovo decesso e 331 nuovi casi di Covid-19 in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.827 tamponi PCR e registrato 211 nuovi casi positivi. Inoltre 120 test antigenici positivi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (08 dicembre ): 1.827

Nuovi casi testati positivi da PCR: 211

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 94.197*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 742.648

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 265.501 (+488)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.489.299

Test antigenici eseguiti ieri: 8.400

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 120

Test nasali eseguiti fino al 08.12.2021: 1.199.739 test totali, 3.397 risultati positivi, di cui 2.073 confermati, 448 PCR negativi, 876 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (08.12.) per fascia d’età:

0-9: 55 = 17%

10-19: 59 = 18%

20-29: 29 = 9%

30-39: 57 = 17%

40-49: 66 = 20%

50-59: 34 = 10%

60-69: 17 = 5%

70-79: 9 = 3%

80-89: 5 = 2%

90-99: 0 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 331 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 96

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 72 (agg. al 07.12. ore 17:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.260 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 10.688

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 166.037

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 176.725

Guariti totali: 86.737 (+251)

Dati relativi alla situazione nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige

Casi positivi dal 01 al 05 dicembre 2021:

Totale alunni positivi: 131

Totale personale scolastico positivo: 10

Provvedimenti di quarantena dal 01 al 05 dicembre 2021:

Classi che non sono state messe in quarantena (un solo caso positivo confermato per classe e partecipazione ai test nasali): 15

Classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali): 27

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (08.12.) è stato corretto da 93.869 a 93.866 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.