Montecampione: fontane a secco, appello del sindaco di Artogne

martedì, 19 luglio 2022

Artogne – Fontane a secco. Accadde in Valle Camonica, a Montecampione, dove il sindaco di Artogne (Brescia), Barbara Bonicelli, ha comunicato ai cittadini: “ L’emergenza idrica che stiamo vivendo in questi giorni si è ulteriormente appesantita e pare non vi siano buone prospettive nei prossimi giorni. In modo particolare, la frazione di Piazze e la località Plagne In queste ore stanno subendo una drastica diminuzione del carico idrico negli acquedotti di raccolta e distribuzione”.

“Si invitano – prosegue il sindaco di Artogne – quindi tutti i cittadini a rispettare l’ordinanza emessa circa le limitazioni di utilizzo dell’acqua e a mettere in pratica il buon senso nell’utilizzo della risorsa in ogni occasione sia possibile. Solo così potremo sperare di non dover ricorrere a limitazioni orarie dell’erogazione dell’acqua”.

“Tutte le fontane sono state chiuse ed è stato chiesto, nel limite del possibile, un maggior controllo del territorio con applicazione di sanzioni laddove si riscontrino furbetti che per egoismo o ignoranza della gravità della situazione mettano tutti nella condizione di subirne le conseguenze“, conclude Barbara Bonicelli.