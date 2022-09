Miss Lombardia 2022: terza la bresciana Marta Fenaroli

domenica, 11 settembre 2022

Corte Franca – Miss Lombardia 2022 in Tour, tappa a Corte Franca (Brescia). Adrenalina a mille per l’evento più atteso della stagione, la Finalissima Regionale di Miss Lombardia, che si è svolta ieri sera al Franciacorta Golf Club. L’evento è stato coordinato e organizzato da Alessandra Riva, esclusivista del tour Miss Italia Lombardia insieme a Giovanni Locatelli di Luxury ADV. Per la Finalissima di Miss Lombardia sono tornate in gara, per tentare il titolo regionale più ambito, tutte le concorrenti che nelle precedenti Selezioni Regionali si sono aggiudicate il passaggio alle Finali Regionali e le Miss che già hanno vinto un titolo di passaggio alle Nazionali.

L’EVENTO – Alessandra Riva di Rial Events, come da programma, ha tenuto il corso di portamento alle Miss in concorso durante le prove dello spettacolo che si sono svolte nel pomeriggio. Successivamente le ragazze hanno avuto modo di vivere un momento conviviale prima del grande evento, durante l’aperitivo offerto dal Bistrò del Golf (foto @markbergamophotographer) e alle 21 è finalmente iniziato lo spettacolo, su palco le Miss in gara accompagnate dalla madrina della serata Martina Broggi, eletta Miss Milano 2022, che per l’occasione ha vestito le splendide ali da angelo create da Mia l’arte del riciclo. Nuovamente su un palco a lei molto caro, anche Francesca Mamé, incoronata Miss Lombardia 2021 proprio al Franciacorta Golf Club, che ha fatto da special Guest della serata cedendo la fascia alla nuova eletta.

L’emozionante spettacolo si è svolto con il susseguirsi di sfilate in abiti da sera, presentazione Miss con il classico body da concorso, talentuose esibizioni e coreografia in bikini colorati in ricordo di un’estate che ci apprestiamo a salutare. L’esclusiva sfilata con gli splendidi abiti da sera di Marinoni Boutique che hanno indossato le finaliste regionali, ha portato al Golf l’atmosfera di una passerella di alta moda.

MISS LOMBARDIA – Per arrivare poi al momento più atteso, l’elezione di Miss Lombardia, uno splendido podio che ha visto salire sul gradino più alto Gaia Zamparelli, 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi nocciola e capelli a caschetto castni, studentessa, frequenta il Liceo Classico, da sempre ama la letteratura e in particolare la poesia, le piace esprimere i propri pensieri componendo delle poesie a soli 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia. Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico.

A un soffio dal titolo la seconda classificata ma che ha un buon motivo per festeggiare comunque, è Martina Lucchini, in quanto non titolata riceve il passaggio di fascia di Miss Givova Sport Lombardia precedentemente detenuto da Gaia Zamparelli incoronata Miss Lombardia. Martina si aggiudica così un posto nel gruppo di Miss che rappresenteranno la Lombardia alle pre finali Nazionali. Martina 22 anni, di Mantova, alta 1.74m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse. Non le

piace stare ferma, ha infatti il sogno di visitare il mondo.

Terzo posto per Marta Fenaroli, 1,78, occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo nel 1991.

LE PREMIAZIONI – Nel momento delle premiazioni è stata data precedenza a Miss Social, il nuovo progetto a livello nazionale “Miss Italia promuove l’Italia” iniziato il 1° agosto e concluso l’8 settembre, un vero e proprio Titolo Regionale che si aggiunge ai 10 titoli in palio per la Lombardia, dove le Miss sono state chiamate a realizzare un video raccontando le loro città di origine, segno di un concorso profondamente legato al territorio italiano, la vincitrice che si è distinta per aver raccontato la sua realtà di origine in modo più creativo e che ha potuto indossare la fascia di Miss Social Lombardia 2022 è Marta Fenaroli, già sul terzo gradino del podio della serata. Il Titolo di Miss Sociale è cumulativo quindi Marta Fenaroli si presenterà alle Nazionali con il doppio titolo insieme a quello di Miss Miluna Lombardia Dopo le foto di rito su palco, l’atmosfera si è sciolta con l’esclusivo Party accompagnati dai remix di DJ Andrea Heinstein dove le Miss e tutti gli ospiti presenti hanno potuto celebrare non solo il successo del tour Miss Italia Lombardia 2022 gestito in esclusiva da Alessandra Riva di Rial Events, ma anche le rappresentanti della Lombardia che partiranno settimana prossima per le pre-finali nazionali.

LE ATTIVITA’ – Il programma coinvolgerà l’intero weekend, le 11 Finaliste (10 finaliste se il titolo di Miss Social sarà vinto da una ragazza già titolata) hanno pernottato nelle vicinanze per poter partecipare alle attività di oggi, dove sono protagoniste di shooting fotografici e riprese video, sempre nello splendido scenario del Franciacorta Golf Club. Saranno inoltre coinvolte nella creazione di contenuti social per promuovere la loro partenza alle pre-finali Nazionali. La sfida delle prefinali nazionali porterà a Fano, dal 16 al 18 settembre, ben 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati nel corso delle 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta Italia.

Per la prima volta il Concorso arriva nella città di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ed è un ritorno nelle Marche dopo ben 17 anni. Miss Italia ha infatti vissuto un periodo d’oro a San Benedetto del Tronto, sede delle prefinali dal 1998 al 2005.

Le finaliste nazionali che rappresenteranno la regione Lombardia alle pre finali nazionali, oltre a Miss Lombardia Gaia Zamparelli, Miss Miluna Lombardia e Miss Social Lombardia Marta Nerina Fenaroli e Miss Givova Sport Lombardia sono:

NIKOLA DURISOVA – MISS BELLA DEI LAGHI, 20 anni di Varese, 1,78 m occhi castani e capelli biondi, artista, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, è una persona molto creativa ha infatti creato un gioco da tavolo a tema inquinamento marino per sensibilizzare sull’argomento dell’inquinamento ambientale. Ama gli animali e il mondo della moda.

REBECCA GADDI – MISS ELEGANZA LOMBARDIA, 24 anni di Como, 1,75 m, studentessa di medicina con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza; ama la danza, pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e danze latine americane.

VANESSA ETEMAJ – MISS ROCCHETTA BELLEZZA LOMBARDIA, 24 anni, 173 cm occhi e capelli castani di Calcio (BG), nata in Italia da genitori Kossovari ha il diploma di parrucchiera ma lavora attualmente in un bar perché ama stare a contatto con la gente; ha sempre sognato di far parte del mondo della moda e spera che il percorso di Miss Italia possa essere una buona occasione per il suo futuro.

MELISSA ARNOLDI – MISS KISSIMO LOMBARDIA, 23 anni di Dalmine (Bergamo), 173 di altezza, bionda ha l’eterocromia, occhi di colore diverso uno verde e uno azzurro. Ha studiato come grafico multimediale ed ora lavora in una concessionaria. La sua passione è la musica, canta da sempre. Ha due sogni nel cassetto: il primo è quello di avere una famiglia il secondo è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.

ANGELICA FERRARI – MISS CINEMA LOMBARDIA, 18 anni di Capralba (Cremona) 176 cm occhi azzurri e capelli biondi, studentessa delle superiori, ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica da quando ha 4 anni anche a livello agonistico. Ha anche la passione per lo studio delle lingue, parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese.

Le Finaliste Nazionali saranno pronte domani – lunedì 12 Settembre Rial Events in collaborazione con il Golf Club Villa Paradiso di Cornate D’Adda (Monza Brianza) ha organizzato l’evento speciale di ospitata delle protagoniste del tour lombardo pronte a partire e a rappresentare la regione alle fasi nazionali: saranno ufficialmente presentate al pubblico e alla stampa le Finaliste di Miss Italia Lombardia 2022, durante una cena di gala nel rinnovato ristorante del Golf. Le consuete attività giornaliere tra scatti, riprese e creazione contenuti social saranno utili a promuovere le ragazze in partenza per le fasi nazionali all’interno del bellissimo contesto del Golf Club Villa Paradiso.