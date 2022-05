Mezzocorona, Euregio: premiati 19 giovani per il lavoro di volontario

sabato, 21 maggio 2022

Mezzocorona – Premiati, dai presidenti dell’Euregio, 19 giovani adulti, sei progetti regionali e uno transfrontaliero per il lavoro di volontario svolto nei settori dell’infanzia e giovanile

­Nonostante la giovane età, compresa tra i 16 e i 35 anni, il loro impegno nel campo del volontariato si è dimostrato esemplare: Julia Leimstädtner di Merano, Carla Matrone di Bronzolo, Viktoria Obermarzoner di Varna, Maximilian Pichler di Egna e Matthias von Wenzel di San Candido sono i cinque altoatesini premiati oggi alla Cantina Storica Rotari di Mezzocorona. Insieme a loro cinque giovani trentini e nove tirolesi. A premiarli con il riconoscimento “Prestazione d’eccellenza – Volontariato giovanile 2022” i presidenti di Trentino e Alto Adige, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Il Tirolo è stato rappresentato dal primo vicepresidente del Parlamento tirolese, Sophia Kircher. Premiati anche sei progetti regionali e un progetto transfrontaliero (nella foto © Nicola Eccher).

Dopo un’interruzione dovuta alla pandemia e in vista della Presidenza trentina dell’Euregio, quest’anno – per la prima volta – il premio dedicato ai giovani volontari è stato assegnato a livello di Euroregione. Diversamente, negli scorsi anni, questo veniva assegnato congiuntamente dalle province del Tirolo e dell’Alto Adige. Come espresso dai tre presidenti il volontariato non conosce confini ed è per questo che insieme hanno premiato i giovani che si impegnano per il bene della società nell’Euregio. Nell’Anno europeo dei giovani, in particolar modo, il premio congiunto dell’Euroregione Tirolo – Alto Adige – Trentino è un segno positivo di solidarietà.

“I giovani premiati oggi rispecchiano l’impegno disinteressato che molti giovani e giovani adulti profondono a favore del benessere altrui”, ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. “Questo impegno ci rende orgogliosi e pieni di speranza. Per questo, vogliamo rendere noto e onorare l’impegno di questi ragazzi. Al contempo, vogliamo che i premiati continuino ad impegnarsi e motivare altri giovani ad imitarli e a partecipare. Perché il volontariato non è una cosa scontata: in questo senso i premiati sono un esempio e uno sprone”.

“L’estensione del premio al Trentino è un grande onore e simboleggia in modo vivido l’intenzione dell’Euregio di rafforzare sempre di più le attività comuni, a partire da quelle che riguardano i giovani. Il fatto che noi, come Euregio, abbiamo potuto premiare le associazioni e i giovani che donano tempo ed energie agli altri – afferma il presidente dell’Euregio e della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti – è un segnale ulteriore della nostra volontà di dare sempre maggiore risalto alle azioni positive che si realizzano nelle tre aree a beneficio della popolazione, in questo caso la parte meno favorita e più bisognosa”.

Il premio “Prestazione d’eccellenza – Volontariato giovanile” è stato istituito nel 2012 dalla Provincia del Tirolo e dalla Consulta giovanile tirolese. Dal 2017 viene assegnato congiuntamente alla Provincia Autonoma di Bolzano. Quest’anno, per la prima volta, anche insieme alla Provincia Autonoma di Trento.

Premio “Prestazione d’eccellenza” a due progetti altoatesini

Oltre a un totale di 19 persone provenienti dall’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino, sono stati premiati sei progetti nel campo dell’infanzia e della gioventù, due dei quali provenienti dal Tirolo. Tra gli altri, è stato premiato il team di bambini e giovani del “Chorverband Tirol” (Associazione corale del Tirolo), che lavora volontariamente per la promozione e la formazione dei bambini e dei giovani in ambito canoro. Il team, composto da tre persone, organizza regolarmente eventi come campus canori per bambini e ragazzi, nonché corsi di formazione e aggiornamento per direttori di cori giovanili.

Il secondo progetto tirolese premiato nell’ambito delle “Prestazioni d’eccellenza” è la sala giovani High End Rietz. Su iniziativa di Mario Meinschad e con il sostegno finanziario del Comune di Rietz, è stata creata una sala Esports per i giovani della comunità. Gli interni e le attrezzature tecniche sono state realizzate da giovani e operatori giovanili su base volontaria per un totale di 800 ore di lavoro.

Premiato il progetto transfrontaliero dei vigili del fuoco

Quest’anno, il progetto dei giovani vigili del fuoco intitolato “Concorso di esibizione giovanile dei Vigili del Fuoco delle regioni alpine” è stato premiato come progetto transfrontaliero dell’Euregio. Il progetto congiunto, a cui hanno partecipato circa 2700 giovani provenienti da Tirolo, Alto Adige, Trentino e Baviera, è stato organizzato dall’Associazione dei Vigili del Fuoco del Tirolo in collaborazione con le associazioni dei Vigili del Fuoco di Alto Adige, Trentino e Baviera e con l’Ufficio dell’Euregio.

Tutti i premiati

TRENTINO: Ismaele Cozzaglio, Gruppo Albora; Edoardo Scollo, Associazione per la lotta contro l’insufficienza respiratoria; Alessandro Vernice, Psicologi per i Popoli – Trentino; Massimiliano Dorigato, Centro Tesino di Cultura; Carlo Lonardi, Associazione Comunità Gruppo 78.

TIROLO: Teresa Christina Divisek, Gioventù Cattolica dell’Arcidiocesi di Salisburgo Regione Tirolo; Bernhard Fritz, Gioventù Cattolica della Diocesi di Innsbruck; Patrick Gapp, Freiwillige Feuerwehr Schnann; Johanna Hofer, Rotes Kreuz Tirol, Regionalverband Tirol; Eva Huber, Rotes Kreuz Tirol, Ufficio distrettuale di Kitzbühel; Katrin Karbon, Vigili del fuoco volontari di Rum; Patricia Kofler, Gioventù rurale Wörgl, Giovani allevatori di pecore tirolesi; Anna Sophia Lüthi, Gioventù protestante Salisburgo Tirolo; Sabrina Messner, Gioventù Cattolica della Diocesi di Innsbruck.

ALTO ADIGE: Carla Matrone, Gruppo Giovani Flowers; Matthias Von Wenzl, Associazione universitaria altoatesina; Maximilian Pichler, Associazione netz/Offene Jugendarbeit; Viktoria Obermarzoner, Rotierendes Theater; Julia Leimstädtner, Katholische Jungschar Südtirols.