Mercatini di Natale, sfilate e fiaccolate sulle piste: quanti eventi sull’Alpe Cimbra

venerdì, 25 novembre 2022

Alpe Cimbra (An Pa.) – Inizia la stagione invernale e tanti eventi sono in programma partendo dal primo weekend di dicembre sull’Alpe Cimbra. Accanto allo sci sono in calendario una serie di manifestazioni di grande richiamo. L’Azienda di promozione turistica Alpe Cimbra, che comprende le località Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana, ha definito una serie di appuntamenti articolati da dicembre a marzo 2023, con un ricco cartellone nel periodo natalizio.

VIDEO



“Quest’anno – spiega Chiara Fornasiero (nel video), responsabile eventi dell‘Azienda di promozione turistica Alpe Cimbra – le manifestazioni iniziano presto con l’obiettivo di far vivere una speciale atmosfera e trascorrere una speciale vacanza nel nostro comprensorio”.

“Il programma – aggiunge Chiara Fornasiero – prevede a dicembre due mercatini di Natale, a Lavarone e Bosentino, successivamente avremo l’appuntamento il famosissimo drago Vaia, quindi Bolkhent con la sfilata di benvenuto a Folgaria, nel periodo natalizio le fiaccolate dei maestri di sci, la camminata in notturna alla segheria dei Mein e a gennaio la Ciaspomagna”.

INIZIO STAGIONE – Dal 3 dicembre al 6 gennaio è in calendario nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” la seconda edizione del “Mercatino di Lavarone” e sempre il 3 dicembre nella frazione Bertoldi veci è in programma “Il Compleanno del Drago Vaia” serata con cena e visita all’opera in compagnia dell’artista Marco Martalar.

A partire da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre a Bosentino si svolgerà il Mercatino di Natale“, organizzati dalla Pro loco locale: al palazzetto di Bosentino si potranno trovare numerosi prodotti artigianali, fatti rigorosamente a mano, prodotti tipici della gastronomia locale, ma anche musica e laboratori per bambini, il tutto avvolto dalla magica atmosfera natalizia.

Sabato 10 dicembre, alle 18, è in programma “Bolkhent“, con una grande sfilata che partirà da piazzetta Villa e attraverserà il paese di Folgaria per salutare l’arrivo della stagione invernale.

FIACCOLATE – Fiaccolate dei Maestri di sci, dal 30 dicembre al 7 gennaio 2023 lo spettacolo delle fiaccole danzanti che scendono sulle piste della Skiarea Alpe Cimbra. I maestri delle diverse Scuole Sci dell’Alpe Cimbra regaleranno uno spettacolo serale emozionante con al termine vin brulé e intrattenimento musicale. Quindi il Capodanno in piazza a Folgaria.

EVENTI – Tra gli altri appuntamenti spiccano la camminata in notturna alla Segheria dei Mein il 30 dicembre e il 21 gennaio la Ciaspomagna Cimbra- Malga Millegrobbe, una passeggiata enogastronomica lunga 6 chilometri con ritrovo a Malga Millegrobbe alle 16:30 con aperitivo e stuzzichini e il 22 gennaio Trentino Ski Sunrise con ritrovo alle 5:30, sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra e una ricca colazione.