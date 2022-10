Merano, il ricordo dei Caduti e dei defunti della Polizia di Stato

sabato, 8 ottobre 2022

Merano – Stamattina si è svolta a Merano la cerimonia religiosa nel quadro delle iniziative per la ricorrenza della festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, organizzata dal Presidente della Sezione di Merano dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Attilio Castrovinci.

Il rito è stato celebrato nel piazzale interno del Cimitero di Merano antistante la Lapide – Monumento ai defunti della P.S. e della Polizia di Stato di Merano, alla presenza del Questore di Bolzano Giancarlo Pallini, del Dirigente del Commissariato di P.S. della città del Passirio Carlo Casaburi e del Vice Dirigente Alessio Chiappini nonché di familiari e colleghi dei poliziotti deceduti.

Hanno altresì partecipato i Comandanti delle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, una rappresentanza della Polizia Locale di Merano e le delegazioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La Lapide – Monumento riporta, nella parte centrale, i nominativi del Maresciallo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Francesco Masserelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare, deceduto a Trento durante un conflitto a fuoco contro dei rapinatori, e dell’Agente di Pubblica Sicurezza Walther GAMPER, colpito da un fulmine sul Passo dello Stelvio mentre stava soccorrendo persone in difficoltà, riconosciuto come “Vittima del Dovere”, e, sulla parte laterale, tutto il personale della Polizia di Stato deceduto a Merano. Nel corso della celebrazione, sono stati resi gli Onori ai Caduti e defunti della Polizia di Stato.

Il Questore di Bolzano, nel suo intervento, ha evidenziato come le cerimonie svolte in occasione della festa di San Michele Arcangelo rappresentino per tutti i poliziotti un fondamentale momento di riflessione sull’essenza del proprio lavoro, svolto al servizio e tra i cittadini, talvolta pagando un prezzo altissimo, quello della vita. E l’esempio di coloro che hanno compiuto il massimo sacrificio deve guidare quotidianamente l’attività di chi veste l’uniforme della Polizia di Stato e di ogni altra Forza Pubblica.