Medici a congresso: la sanità protagonista a Riva del Garda

giovedì, 20 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – Il mondo della sanità continua ad essere assoluto protagonista dei grandi congressi ospitati questo autunno a Riva del Garda (Trento). Ultimi, in ordine di tempo, due importanti appuntamenti che hanno impegnato gli spazi del Centro Congressi per otto giorni consecutivi, il XVI Congresso Nazionale FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri che si è svolto dal 12 al 15 ottobre e il 7° Congresso Nazionale SIPMEL – Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, iniziato lunedì 17 e terminato ieri.

Entrambi già ospitati a Riva del Garda nelle loro precedenti edizioni, con circa 1.000 partecipanti complessivi e oltre 200 relatori illustri, i due congressi sono tornati a fare incontrare i professionisti affrontando contenuti scientifici di grande attualità e di alto livello. Otto giornate totali di attività congressuali non-stop, intervallate solo dai veloci lavori di riallestimento che hanno permesso di adeguare prontamente gli spazi del Centro Congressi per un evento e l’altro, hanno reso ancora una volta la città cornice naturale e prestigioso punto di riferimento a livello nazionale per il mondo medico.

Il Congresso FIMP ha puntato i riflettori sul ruolo sociale dei Pediatri di Famiglia in un’edizione dal titolo “A grandi passi la Pediatria di famiglia cresce e… accoglie”, con quattro giorni intensi articolati in quasi 20 momenti formativi tra sessioni plenarie e parallele, letture magistrali e corsi teorico pratici.

A seguire, il Congresso SIPMEL appena concluso ha fatto da cassa di risonanza ai temi più attuali della medicina di laboratorio tra “Nuove complessità e nuove strategie”, offrendo ai partecipanti oltre 25 sessioni tra cui, oltre a plenarie e parallele, workshop e corsi pre-congressuali. Non sono mancate al contempo occasioni conviviali che hanno consentito ai congressisti di vivere e scoprire il territorio attraverso esperienze piacevoli al di fuori del contesto accademico.

Grande attesa ora per i prossimi appuntamenti medico-scientifici che completeranno il calendario 2022 del Centro Congressi di Riva del Garda, per un totale di oltre 60 eventi internazionali, nazionali e regionali nell’intero arco dell’anno. Si proseguirà in particolare con il 26° Convegno Nazionale Avulss il 22 e il 23 ottobre, il 61° Congresso di SNO Italia (Scienze Neurologiche Ospedaliere) dal 9 al 12 novembre; Addictus, il 4° Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche, dal 2 al 4 dicembre 2022.