Matteo e Giorgia ambasciatori del benessere delle Terme di Boario

domenica, 7 agosto 2022

Darfo Boario Terme – Matteo e Giorgia sono i nuovi volti e gli “ambasciatori del benessere” delle Terme di Boario (Brescia). Dopo il successo all’edizione 2022 di Mister & Miss Terme 2022 a Matteo e Debora (nella foto) sono stati assegnati importanti compiti.

L’edizione 2022 della manifestazione segna una ripartenza verso la normalità con il ritorno di due giovani, che saranno gli ambasciatori del benessere e della vita sana nel parco delle Terme di Boario fino alla prossima estate. Lui è Matteo Dall’Osto di Pian Camuno (Brescia), ha 22 anni, studia nutrizione e lavora con Forever Living, un’azienda di salute e benessere. Il suo sogno nel cassetto è realizzare tutti i suoi obiettivi ed aiutare gli altri a raggiungere i loro; mentre lei è Giorgia Donati, ha 18 anni ed è di Darfo Boario. Si è appena diplomata presso l’istituto Olivelli Putelli. I suoi sogni nel cassetto sono trovare un lavoro che le piaccia e vivere un amore felice.

Matteo e Giorgia saranno i testimonial per un anno delle Terme di Boario, che nel mese di agosto vedrà il parco aperto in orario continuato dalle 8:30 alle 18.

Inoltre per favorire l’avvicinamento e conoscenza delle cure termali si è pensato di mettere a disposizione un mini ciclo di terapia idropinica della durata di 6 giorni, preceduta dalla visita del medico termale, ad un costo promozionale.