Marmolada, Fugatti firma lo stato di emergenza

sabato, 9 luglio 2022

Canazei – Mentre proseguono le operazioni di ricerca sul ghiacciaio della Marmolada, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha ufficializzato lo stato di emergenza con propria ordinanza.

Nel documento, preceduto da una sintetica ricostruzione del drammatico evento del 3 luglio, si fa riferimento anche alle attività di monitoraggio della zona interessata dal crollo, a quelle necessarie per completare le operazioni di soccorso e recupero, e a quanto necessario per garantire per quanto possibile il ripristino della condizione di normalità nell’area colpita dalla calamità.

Qui l’ordinanza