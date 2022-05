Manutenzione delle gallerie, chiusura statale dello Stelvio

sabato, 28 maggio 2022

Grosio – Manutenzione delle gallerie, chiusura notturna della statale 38 dello Stelvio. Per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria, sono previste limitazioni al transito lungo la strada statale 38 “dello Stelvio” fra le ore 22 del 31 maggio, e le 5 del 1° giugno.

Nel dettaglio – La statale 38 sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese), nell’ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio. Le limitazioni consentiranno di eseguire la manutenzione all’interno delle gallerie ‘Valmaggiore Bolladore’ e ‘Mondadizza’.

Durante la chiusura il traffico da Sondrio in direzione Bormio sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Grosio/Grosotto (km 76,400) con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro in statale allo svincolo di Le Prese (km 86,600). Percorso inverso per la circolazione diretta a Sondrio.