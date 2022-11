Mancano volontari, chiude il distaccamento dei vigili del fuoco di Livigno

martedì, 1 novembre 2022

Livigno (Sondrio) – Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Livigno (Sondrio) alza bandiera bianca. Mancano delle forze fresche, in organico ci sono solo 13 volontari, di cui quattro lavorano come frontalieri in Canton Grigioni e non sono reperibili, così il capo distaccamento Achille Gurini ha comunicato la situazione al comando provinciale dei vigili del fuoco e a Sondrio hanno preso atto, prendendo tempo su un’eventuale decisione.

Nel frattempo a Livigno interverranno i pompieri di Valdisotto (Sondrio). Il distaccamento di Livigno era nato negli anni ’50 ed era un punto di riferimento importante per il piccolo Tibet Lombardo. Intanto serpeggia preoccupazione tra i residenti: “Cosa accadrà in caso di un incendio in attesa dei vigili del fuoco di Valdisotto?”. L’unica soluzione sarebbe creare un presidio permanente, ma anche per i vigili del fuoco non ci sono tante risorse finanziarie a disposizione.