Malegno: onorificenza di Cavaliere a Giorgio Mascherpa

giovedì, 2 giugno 2022

Malegno – “Ho provato una grande emozione, unica“, sono le parole di Giorgio Mascherpa, residente a Malegno (Brescia), che oggi ha ricevuto dal prefetto Maria Rosaria Laganà l’onorificenza al Merito di Cavaliere assieme ad un altro camuno – Dino Di Resta di Ponte di Legno – e altre 23 persone. In piazza della Loggia a Brescia, che è tornata gremita come ai tempi pre-pandemia, il prefetto Maria Rosaria Laganà, con accanto il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, amministratori locali, autorità civili e militari ha letto il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ha richiamato ai valori della democrazia e al senso di comunità che sono valori cardine.

Uno dei momenti più significativi di questo 76esimo anniversario della Repubblica italiana la consegna a 25 onorificenze al Merito e 15 medaglie d’onore a ex internati.

Grande soddisfazione da parte di Giorgio Mascherpa che ha ricevuto l’onorificenza dal prefetto Laganà con al fianco il sindaco di Malegno, Paolo Erba (nella foto). Giorgio Mascherpa è Cavaliere della Repubblica per l’attività svolta: da 31 anni educatore e volontario presso l’oratorio “Zaccaria Casari” di Malegno e in questi anni partecipa alle iniziative parrocchiali, inoltre ha ricoperto per 21 anni l’incarico di segretario del Coro “Arca” di Malegno organizzando 172 uscite con il coro in tutta Italia e anche all’estero facendo conoscere i canti e la cultura camuna. Nei cinque anni da assessore alla Cultura del Comune di Malegno ha organizzato oltre 50 incontri al museo “Le Fudine” di Malegno, affrontando argomenti come le incisioni rupestri in Valle Camonica, come si coltiva il Vino, l’era dei ghiacciai in Valle Camonica, l’arte Egizia, mostre di pittura e scultura e una mostra fotografica sugli ebrei e la Shoah. Tra gli incontri si registrano quello in palestra con Don Mazzi, il grande evento sempre in palestra con la professoressa Rita Levi Montalcini, con professor Giorgio Brunelli, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Tra gli appuntamenti di svago si registra quella per i più giovani l’estate in piazza con tanti giocolieri e comici di Zelig. Giorgio Mascherpa è da 17 anni presidente Avis di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio, da novembre fa parte del direttivo Provinciale Avis e co-responsabile di zona di tutte le Avis di Valle Camonica. Inoltre ha messo in campo iniziative per l’acquisto di apparecchiature per il reparto di pediatria di Esine, con raccolta fondi per le donne operate al seno, per l’acquisto di un pulmino per gli anziani di Lozio, per il restauro della scuola materna di Malegno, e con la raccolta dei tappi di plastica sono state regalate a tutte le case di riposo della Valle Camonica 45 carrozzine. Infine ha contribuito alla rifondazione dell’Aido di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio e da sette anni ricopre la carica di presidente, in contatto con tutte le altre realtà della Valle Camonica, partecipando attivamente alle varie iniziative volte a valorizzare l’ associazione.

25 ONORIFICENZE AL MERITO – CAVALIERE

BATTISTI NESTORE – BRESCIA

BELOTTI GIAN PAOLO ALBERTO – ROVATO

BELTRAMI GIUSEPPE – GARDONE VAL TROMPIA

BIANCHETTI FEDERICO – BRESCIA

BRIOLA GIANPIETRO – ORZINUOVI

CAVAGLIANO GIUSEPPINO – MONTICELLI BRUSATI

CECI STEFANO – BRESCIA

DELBASSO FERNANDA – CALCINATO

Dl RESTA DINO – PONTE Dl LEGNO

FAVA MARCO – BRESCIA

FERRARO MARIO – BRESCIA

GABOARDI LUIGI – BARBARIGA

GALLI LUIGI – GAVARDO

LANDOLFI LUCA – MONTICHIARI

MAGRI ANGELO – CARPENEDOLO

MARANTA LUIGI – (DECEDUTO) OME

MASCHERPA GIORGIO – MALEGNO

MONTANARI CARLA – MONTICHIARI

PASINI GIAN FRANCO – VOBARNO

RICCI CURBASTRO RICCARDO – ERBUSCO

ROSSETTI ALCIDE – LENO

SAVIO ELENA – MANERBIO

TADDEI TIZIANA – PARATICO

TOGNI WALTER – CHIARI

VASSALINI GIULIO – PRESEGLIE

MEDAGLIE D’ONORE EX INTERNATI

BALDUZZI QUIRINO SANDRO – BRESCIA

BREGOLI MARINO – ACQUAFREDDA

CANU LUIGI – GAVARDO

CHIODI GIOVANNI – BRESCIA

COSTA VIRGILIO – PALAZZOLO SULL’OGLIO

FESTA FRANCESCO – CHIARI

FUSI ATTILIO – BAGOLINO

GALESI GIUSEPPE – CASTENEDOLO

IORE FRANCESCO – CHIARI

IORE STEFANO – CHIARI

MIGLIORATI GIUSEPPE – GHEDI

MONCHIERI FRANCESCO MARIO – CONCESIO

SAVARDI BORTOLO – VEROLAVECCHIA

SAVARDI GIOVANNI – VEROLAVECCHIA

TROMBINI MASSIMO – BRESCIA