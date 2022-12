Malegno, i vincitori del 18° premio Mites Terram Possident

giovedì, 1 dicembre 2022

Malegno – Sono l’associazione DomaniZavtra e l’associazione “Un ponte per” i vincitori del 18° premio “Mites Terram Possident” a Malegno (Brescia).

Il premio, istituito dal comune di Malegno, dalla parrocchia S. Andrea apostolo di Malegno, sostenuto dal consorzio BIM, dalla Comunità Montana di Vallecamonica, ha lo scopo di riprendere e riattualizzare il messaggio universalistico che i padri fondatori della comunità malegnese hanno voluto imprimere nei vecchi portali, nello stemma e nel motto del Comune, assegnato ogni anno a persone, associazioni, istituti, organizzazioni particolarmente distintesi per l’impegno in progetti e azioni di solidarietà e pace o in atti concreti di generosità e bontà umana, a livello mondiale, nazionale, locale; e nei quali si ravvisi quel carattere di mitezza così prezioso e difficile da individuare.

Anche quest’anno sono arrivate candidature di qualità e di elevato livello, per un premio che si sta dando l’obiettivo di un orizzonte ampio, aperto ben oltre Malegno, ma che abbia una ricaduta operativa, sottoforma di azioni e percorsi educativi da svolgere con la comunità di Malegno durante l’anno successivo al premio, soprattutto con i bambini ed i ragazzi.

Il premio, che quest’anno è stato impreziosito dal lavoro al Telaio dell’artista malegnese Francesca Martinazzi, è stato assegnato durante una serata emozionante, presentata da Dario Pezzoni, alla presenza dell’assessore della Comunità Montana Massimo Maugeri, del Parroco don Giuseppe Stefini, della portavoce del Coordinamento enti locali per la pace di Brescia Camilla Bianchi.

La scelta della commissione è caduta sulla ASSOCIAZIONE DOMANIZAVTRA con la seguente

Motivazione.

“Per il trentennale impegno a favore del popolo ucraino, partendo dai bambini ospiti degli orfanotrofi ed arrivando ai più recenti interventi a tutela delle popolazioni civili vittime della guerra”

Diego Simoni, presidente dell’associazione, ha sottolineato i molti interventi a favore del popolo ucraino, sempre con l’attenzione per chi sta soffrendo durante questa guerra.

Premio ex aequo alla ASSOCIAZIONE UN PONTE PER con la seguente

Motivazione:

“Le azioni educative di prevenzione e gestione non violenta dei conflitti nelle zone teatro di guerra dimostrano che la costruzione della pace dal basso non è un’operazione utopica ne’ velleitaria ma è l’unica opzione possibile ”

Toccante l’intervento di Alfio Nicotra, presidente nazionale dell’associazione, che ha ricordato i trent’anni di attività nella zone di guerra dell’Iraq, Iran, Giordania, Kosovo e Ucraina, sempre con l’obiettivo di creare percorsi educativi finalizzati a trovare soluzioni di pace.

Il sindaco Paolo Erba, nel suo intervento, ha sottolineato come la Pace siano la parola chiave del premio 2022. Una pace che sia azione e abbia sempre e comunque l’attenzione verso chi subisce le guerre, i poveri, gli emerginati. E’ l’educazione alla pace che diventa il percorso migliore per superare i conflitti e agire comportamenti necessari per facilitare la convivenza tra i popoli.