Malegno, chiusura strade per i lavori al Centro di Comunità

lunedì, 28 novembre 2022

Malegno (Brescia) – Chiusura al traffico di via Vertua e divieto di sosta in via Besseto: i provvedimenti scatteranno da oggi – 28 novembre – fino al 30 dicembre per consentire i lavori al Centro di Comunità. L’ordinanza del sindaco Paolo Erba prevede l’interruzione di via Vertua all’altezza del Centro di Comunità, consentendo il transito pedonale, l’accesso su via Milani e sulle abitazioni in via Vertua e il divieto di sosta su tutta via Besseto.

I lavori di riqualificazione dell’edificio che fino a qualche anno fa ospitava le Canossiane sono fondamentali per ampliare le attività del centro di comunità intitolato ad Alex Domenighini, indimenticato sindaco del paese camuno. L’edificio sarà rivolto all’educazione di bambini e ragazzi, proponendo differenti iniziative ma sempre rivolte al tema dell’educazione