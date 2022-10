Malegno: aperte le candidature al premio Mites Terram Possident

venerdì, 14 ottobre 2022

(Brescia) – Aperte le candidature al Premio Mites Terram Possident 2022. Il sindaco di Malegno, Paolo Erba, in base al regolamento del premio “Mites Terram Possident”, per la solidarietà e la pace, approvato nel 2005 ha comunicato che è aperta la raccolta delle candidature per l’edizione 2022 del premio “Mites Terram Possident”.

Il premio, che viene assegnato ogni anno a persone, associazioni, istituti, organizzazioni particolarmente distintesi per l’impegno nei progetti e azioni di solidarietà e pace o in atti concreti di generosità e bontà umana, a livello mondiale, nazionale, locale, è costituito da una somma in denaro più un manufatto raffigurante lo stemma del Comune di Malegno ed il suo motto “Mites Terram Possident”.

Chiunque può avanzare le candidature, depositando al protocollo del Comune di Malegno un documento scritto nel quale vengono evidenziate le motivazioni della proposta entro e non oltre le 11 di sabato 5 novembre.