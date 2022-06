Maestri Artigiani, la cerimonia di conferimento del titolo a sei autoriparatori meccatronici

martedì, 21 giugno 2022

Trento – Nella grande famiglia dei Maestri Artigiani, che è arriva a contare 400 professionisti, entrano altri 6 nuovi autoriparatori meccatronici, che hanno concluso con esito positivo l’impegnativo corso organizzato dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione di Accademia d’Impresa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. La cerimonia di conferimento del titolo è avvenuta nel pomeriggio di oggi, nella Sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, alla presenza dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni.

“È un vero orgoglio portare avanti questa iniziativa: il Maestro Artigiano è un simbolo della qualità altissima di una professionalità che non solo permette di essere competitivi sul mercato, ma può essere di esempio per i giovani, che possono capire cosa significa fare determinati mestieri con competenza, soddisfazione personale ed economica. Il mondo dell’artigianato è fatto da tantissime imprese, da diverse figure – tutte importanti – che, messe in sinergia, consentono al Trentino di farsi conoscere nell’ambito dell’artigianato, dello sport e del turismo anche da viene a visitarci da fuori”, ha detto l’assessore.

Presenti anche il direttore dell’Ufficio attività commerciali e artigianali della Pat Sergio Moratti, il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Pat Roberto Ceccato, il direttore di Accademia d’Impresa Bruno Degasperi, il presidente dell’Associazione Artigiani Marco Segatta, il presidente della Commissione provinciale per l’artigianato Roberto Mattarei.

Come detto, sono ben 400 i maestri artigiani trentini, persone che condividono la passione per il proprio lavoro, unita alla volontà di aggiornarsi ed innovarsi costantemente. Ad oggi sono tre i macrosettori (food, cura della persona, edilizia), in cui sono presenti 24 mestieri: acconciatori, autoriparatori meccatronici, carpentieri in ferro, carpentieri in legno, carrozzieri, edili, elettricisti, estetisti, falegnami d’arredo, falegnami serramentisti, fotografi, fumisti, gelatieri, lattonieri, odontotecnici, panificatori, pasticceri, pittori edili, posatori ceramica, posatori legno, posatori pietra, produzione video, sarti, termoidraulici.

Il Maestro Artigiano autoriparatore meccatronico, titolo conferito oggi ai sei nuovi Maestri, gestisce in fase diagnostica la complessità del flusso informativo dei dati rilevati, collaborando con le case produttrici e altri specialisti del settore; risolve le problematiche meccatroniche curando il controllo qualità dei processi lavorativi. Gestisce le fasi di manutenzione facendo riferimento ai contributi più evoluti delle nuove tecnologie che caratterizzano la varietà e le specificità degli impianti dei veicoli a motore.

Questi i nuovi Maestri Artigiani:

Domenico Anesi – Baselga di Piné

Efrem Folgarait – Villa Lagarina

Claudio Nicolini – Pergine Valsugana

Alessio Palazzini – Lavis

Danilo Vicenzi – Pannone, Mori

Stefano Zancanella – Trento