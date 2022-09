giovedì, 22 settembre 2022

Malegno – L’intera Valle Camonica all’addio di Gian Mario Martinazzoli, 72 anni, giornalista, morto improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì. Familiari, amici, giornalisti, colleghi di lavoro, esponenti della politica locale e del mondo cattolico camuno e bresciano, rappresentanti di gruppi e associazioni hanno partecipato all’ultimo saluto.

Don Giuseppe Stefini ha celebrato le esequie, ricordando nell’omelia “nella tua professione hai sempre dato un annuncio di verità, ora continua da lassù a scrivere pagine d’amore”. Al termine delle esequie nella chiesa parrocchiale di Malegno (Brescia) sono intervenuti i ragazzi dell’oratorio che hanno ricordato Gian Mario Martinazzoli (nella foto) e i responsabili della Pro Familia che ha letto una preghiera in ricordo di in cui ha ringraziato per il dono di una personalità di riferimento per le famiglie e l’intera comunità-