Linea ferroviaria Merano-Tel, riprendono i lavori di costruzione

venerdì, 28 ottobre 2022

Merano (Bolzano) – Tratta ferroviaria Merano-Tel: riprendono i lavori di costruzione e il tratto ferroviario Merano-Tel sarà chiuso al pubblico fino all’estate del 2023. Verrà offerto un servizio sostitutivo agevolato.

La ferrovia in Val Venosta continua a rimanere ferma. I lavori per i due tunnel ferroviari Monte S. Giuseppe e Tel inizieranno a breve e dureranno circa 11 mesi, compresa la posa dei binari. Durante questi lavori di adeguamento i cittadini potranno usufruire dei servizi di autobus sostitutivi (foto © ASPIngo-Dejaco)

A fine novembre 2021, i lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie di Monte S. Giuseppe e Tel, previsti nell’ambito dell’elettrificazione della ferrovia della Val Venosta, sono iniziati come da programma. Già nel dicembre 2021, la società E.MA.PRI.CE, a cui erano stati commissionati i lavori di costruzione, ha presentato domanda di concordato preventivo presso il Tribunale fallimentare di Treviso. Nella primavera del 2022, il Tribunale ha bloccato i lavori lungo la linea ferroviaria della Val Venosta.

L’impresa di costruzioni FIS, seconda classificata, continua i lavori

“Da quando è stata riattivata, la ferrovia della Val Venosta è diventata la spina dorsale del trasporto pubblico di persone, proprio per questo vogliamo potenziare ulteriormente il servizio con l’elettrificazione e offrire un’alternativa all’auto privata”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. Secondo l’assessore “la ripresa dei lavori di costruzione è un passo importante in questo senso, affinché la ferrovia della Val Venosta possa tornare il prima possibile a percorrere l’intero tragitto, punto questo su cui si è lavorato a pieno ritmo nelle scorse settimane”.

“Nonostante le enormi difficoltà legali, in estate siamo riusciti a sciogliere il contratto con l’impresa di costruzioni E.MA.PRI.CE. afferma Joachim Dejaco, direttore generale della STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, che gestisce i lavori di elettrificazione della ferrovia della Val Venosta. “Da un lato, ciò ha spianato la strada alle trattative con la seconda impresa di costruzioni F.I.S. di Bergamo, che inizierà i lavori per i tunnel ferroviari di Monte San Giuseppe e Tel nelle prossime settimane. D’altra parte, abbiamo sfruttato questo tempo per effettuare ulteriori analisi geotecniche”, conclude Dejaco.

I lavori per i due tunnel ferroviari di Monte San Giuseppe e Tel dureranno circa 11 mesi, compresa la posa dei binari. Nell’estate del 2023 la ferrovia della Val Venosta percorrerà di nuovo il tragittotra Merano e Malles Venosta.

“I pendolari della Val Venosta stanno vivendo un momento difficile e noi ne siamo consapevoli. La ripresa dei lavori di costruzione è un passo importante per uscire da questa situazione intricata e per fare in modo che i treni della Val Venosta tornino presto a circolare sull’intera tratta. Dopo tutto, la ferrovia è la spina dorsale di un sistema di trasporto pubblico funzionante”, afferma l’assessore Alfreider.

Avvio dei lavori per la linea aerea nel 2023

Nel corso del prossimo anno inizieranno i lavori di adeguamento sul tratto ferroviario Merano-Tel in direzione della Val Venosta, per cui la linea aerea lungo l’intero tracciato richiederà diverse interruzioni del traffico ferroviario nei fine settimana.

Servizi di autobus sostitutivi

Il servizio sostitutivo Merano-Tel continuerà ad essere offerto fino alla fine dei lavori. Tutte le informazioni sugli orari degli autobus sostitutivi per la tratta interessata sono disponibili sul sito web e sull’app altoadigemobilità.