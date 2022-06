Legittimo il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali del Trentino Alto Adige, il commento di Paccher

venerdì, 3 giugno 2022

Trento – La Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dei tagli dei vitalizi ai consiglieri regionali del Trentino Alto Adige. Con la sentenza 136, la Consulta ha dichiarato “ non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento di legittimità costituzionale. Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Trentino Alto Adige, Roberto Paccher (nella foto), commenta la sentenza dei giudici togati ed esprime soddisfazione: “L’operato del Consiglio è stato rispettoso delle leggi ed era necessario per contenere la spesa pubblica. Questa sentenza ribadisce come gli attacchi e le critiche mosse da ex consiglieri che percepivano migliaia di euro di vitalizio si sono rivelate assolutamente pretestuose. Ed ora si può dire anche infondate”.