Le offerte speciali di Trenitalia e di Trento per il Festival dell’Economia 2023

venerdì, 21 aprile 2023

Trento – Sono diverse le agevolazioni pensate da Trenitalia, Trento e il Trentino per accompagnare il pubblico ad assistere alla XVIII edizione Festival dell’Economia in programma dal 25 al 28 maggio con un ricco palinsesto di incontri che prevede anche il “Fuori Festival” con numerose iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie.

Grazie all’offerta “Speciale Eventi” è possibile raggiungere il Festival dell’Economia di Trento e rientrare a casa con Le Frecce, gli Intercity e gli Intercity Notte di Trenitalia con sconti fino all’80% rispetto al biglietto Base utilizzando il codice “TRENTO23” in fase d’acquisto.

L’offerta “Speciale Eventi’’ dedicata al Festival dell’Economia di Trento è acquistabile per:

• i viaggi con destinazione Trento da effettuarsi nel periodo tra il 23 e il 28 maggio 2023;

• i viaggi con origine Trento da effettuarsi nel periodo tra il 25 e il 29 maggio 2023.

Per usufruire dell’opportunità è necessario esibire a bordo treno, in fase di controllo, la credenziale dell’evento scaricabile al link.

A questa iniziativa si aggiunge la proposta dedicata da Trento e il Trentino agli studenti universitari di tutta Italia per accompagnarli con una serie di agevolazioni durante la loro vacanza. Tutti gli studenti che sceglieranno il treno approfittando della speciale offerta Trenitalia per raggiungere Trento nei giorni del festival, esibendo il biglietto o prenotando l’offerta soggiorno, riceveranno in omaggio la “Trentino Guest Card” per scoprire gratuitamente o con tariffa scontata musei e castelli del Trentino e, soprattutto, usufruire a titolo gratuito dei mezzi pubblici locali.

L’offerta soggiorno include il pernottamento a partire da 38 euro a persona in camera doppia con prima colazione prenotabile contattando l’APT Trento Monte Bondone al n. 0461 216000 o via e-mail all’indirizzo info@discovertrento.it. Per il ritiro della Trentino Guest card è necessario presentarsi all’Ufficio Informazioni di APT Trento Monte Bondone in Piazza Dante, 24 a due passi dalla stazione ferroviaria.