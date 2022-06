L’avvio del 34° Folgaria Basketball Camp

sabato, 25 giugno 2022

Folgaria – Strepitosa apertura del 34° Folgaria Basketball Camp: si conclude oggi il primo turno del camp diretto da Renato Caroli, una grande settimana all’insegna del basket. Gioco e divertimento per tanti ragazzi (più di 150) provenienti da tutta Italia e soprattutto grandi novità, molto gradite dai “camperini”.

La prima riguarda Alessio “Slowmotion” Bardino, il freestyler che ha riscosso un enorme successo girando per i playground di Folgaria per tutta la settimana; la seconda è il 3 vs 3 notturno, accolto con entusiasmo dalle annate più grandi (dal 2005 al 2009) e la terza è l’accordo con gli Harlem Globetrotters che ogni settimana hanno messo a disposizione 20 biglietti omaggio per l’Italian Tour 2022 che andranno ai campers più meritevoli.

Lo special guest di questo primo turno è stato lo spagnolo Alberto Blanco: grande amico del FBC, in questa stagione ha allenato in Russia al Lokomotiv Kuban. “Da 25 anni è con noi a Folgaria – ricorda “Renatone” – Il suo entusiasmo è contagioso, come pure la sua passione per i ragazzi, inoltre ha un’esperienza incredibile avendo allenato in Spagna, Slovacchia, Lituania e Russia”.

La vostra storia continua: “Sì, dopo lo stop del 2020 e la ripartenza del 2021, quest’anno siamo tornati a pieno regime ed abbiamo raggiunto il sold out in tutti e 5 i turni già un mese prima del via del camp. Abbiamo sempre il supporto dell’Alpe Cimbra e del Comune di Folgaria che ringraziamo: da parte nostra, grazie al lavoro del nostro staff, animiamo i weekend e soprattutto i venerdì sera allorquando si svolge la cena contadina per le vie del paese”.

Il primo turno del camp è coinciso con il ritiro della Nazionale U20 femminile che ha disputato (e vinto) due partite amichevoli con la Slovenia nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, alla quale hanno assistito i campers e i loro istruttori. Tra le azzurre, Martina Spinelli (nella foto con Renato Caroli e Ashley Egwoh) che è stata una “camperina” del FBC per parecchi anni. Il sipario sulla prima settimana della manifestazione calerà oggi con lo spettacolo dei “Space Jumpers”, un duo di basket acrobatico che sarà a Folgaria in tutti i weekend del FBC.