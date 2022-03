Lavori sulla Statale 42 del Tonale a Darfo Boario

sabato, 5 marzo 2022

Darfo Boario Terme – Anas ha programmato per la prossima settimana le attività di ripristino delle barriere laterali danneggiate da un sinistro stradale all’altezza del km 74,800 della strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” a Darfo Boario Terme (Brescia).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che consistono nella sostituzione delle barriere di protezione per un’estensione pari a 110 metri, è previsto il senso unico alternato che sarà in vigore da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo nella fascia oraria giornaliera 9-17. In quei tre giorni sarà quindi fondamentale prestare attenzione tra Darfo nord e Darfo sud.