Lavori, chiusura notturna della Statale 38 dello Stelvio

martedì, 20 settembre 2022

Grosio – Per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria, sono previste limitazioni al transito lungo la strada statale 38 “dello Stelvio” fra le ore 22 di oggi 20 settembre, e le ore 5:00 del giorno successivo.

Nel dettaglio, la statale sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese), nell’ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio. Le limitazioni consentiranno di eseguire la manutenzione all’interno delle gallerie ‘Valmaggiore Bolladore’ e ‘Mondadizza’.

Durante la chiusura il traffico da Sondrio in direzione Bormio sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Grosio/Grosotto (km 76,400) con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro in statale allo svincolo di Le Prese (km 86,600). Percorso inverso per la circolazione diretta a Sondrio.

Gli interventi proseguiranno all’interno delle gallerie Le Prese, Verzedo, Sant’Antonio, Tola e Capina, lungo la strada statale 38 “Dello Stelvio”, nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto e Bormio, dal km 86,700 al km 99,700 in entrambe le direzioni. Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 21 del 21 settembre fino alle 5 del giorno successivo.

Il traffico veicolare sarà deviato secondo le seguenti modalità:

i veicoli provenienti da Sondrio in direzione Bormio dovranno uscire allo svincolo di Le Prese al Km 86,300 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Cepina al Km 99,700;

i veicoli provenienti da Bormio in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Cepina Val di Sotto al Km 99,700 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale dallo svincolo di Sondalo.