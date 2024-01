Lavorare nel Garda Trentino, se ne parla a “Hospitality”

mercoledì, 31 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Dal 5 all’8 febbraio presso il quartiere fieristico di Riva del Garda torna in scena Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione, dove gli operatori del settore scopriranno le ultime novità e tendenze presenti sul mercato.

L’edizione di quest’anno, la numero 48, ospiterà oltre 750 espositori tra i quali Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. con il proprio stand (padiglione D, stand D15) dove accoglierà gli operatori del territorio per raccontare i nuovi progetti di valorizzazione del territorio e i servizi a loro dedicati pensati per innalzare la qualità del turismo.

Oltre alle novità presentate in stand, martedì 6 febbraio alle ore 15:30, presso il Theatre del padiglione D, sarà il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer a prendere parola con lo speech dal titolo “Employer branding nella destinazione Garda Trentino”.

Sarà l’occasione per il Direttore per mettere in luce i diversi aspetti che rendono sempre più innovativo il territorio, tra questi proprio l’employer branding: attraverso una serie di iniziative in questo campo – come Crew Card, Garda Trentino Academy e Jobs – l’APT si impegna infatti a mostrare come l’esperienza lavorativa sul territorio non debba essere solo gratificante, ma anche stimolante e formativa, rendendo il Garda Trentino un vero e proprio #bestplacetowork.

Lo stesso giorno, sempre presso il Theatre del padiglione D, dalle ore 18 alle 21 sarà invece il momento per gli operatori partner di APT di festeggiare. “Hospitality BEATS” sarà infatti un momento per stare insieme e inaugurare la stagione 2024, accompagnati da finger food, apericena e buona musica.

L’accesso a “Hospitality BEATS” è limitato a 150 persone ed è necessario registrarsi sul sito partner.gardatrentino.it e ritirare il proprio biglietto cartaceo presso lo stand dell’APT entro le ore 17 del 6 febbraio.